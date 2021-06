NBA Top 5 du jour : Trae Young et John Collins se croient clairement dans la street, le manque de respect est palpable

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : Brook Lopez a été l’un des hommes les plus en vue du premier quart-temps, puis il a disparu en même temps que le respect pour les défenseurs de Trae Young.

#4 : info utile du jour, un Solomon Hill moustachu et terrien n’est parfois pas suffisant pour arrêter un Giannis Antetokounmpo bondissant.

#3 : Trae Young n’a pas spécialement envoyé 48 points et 11 passes cette nuit, il l’a surtout fait avec une classe incroyable

#2 : s’il y en a un qui n’a pas grand chose à se reprocher cette nuit côté Bucks c’est bien Jrue Holiday, auteur d’un match bien plein, malgré l’énorme sauce prise par sa match-up du soir.

#1 : Trae Young et John Collins se sont crus dans la street, et nous on a bondi tellement fort de notre canapé qu’on s’est cogné la tête au plafond.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !