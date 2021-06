Victoire des Hawks, la réaction en live sur Twitch : y’a une tondeuse qui a chauffé, car une promesse est une promesse

C’est devenu une petite habitude depuis quelques semaines, chaque grosse soirée de Playoffs est synonyme de live Twitch dans la foulée les émotions à peine vécue. Cette nuit ? Autant vous dire que la qualification des Hawks a résonné fort.

Un choke incroyable des Sixers, un Ben Simmons sur le banc des accusés, un Joel Embiid qui perd une valise de ballons, un Doc Rivers qui met de l’eau au moulin de ses haters, un +26 gâché au Game 5, une place de premier de la Conférence Est non-assumée au final une élimination prématurée et des questions, beaucoup de questions. En face ? Un Trae Young maladroit mais clutch, un John Collins en mode trashtalking, un Bogdan absent mais un Danilo présent, et, surtout, un Kevin Huerter au paradis des hommes roux et des Hawks qui joueront donc les Finales de Conf face aux Bucks de Milwaukee.

Mélangez le tout et vous obtenez un CM jovial, fan des Hawks et qui avait lancé une promesse folle en début de soirée, à savoir faire péter la moustache en cas de victoire de ses Pioupious. La suite ? Elle appartient à la légende. Bon visionnage, ce Live est d’ores et déjà mythique.