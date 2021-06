NBA Top 5 du jour : Clint Capela souhaite de bonnes vacances à Joel Embiid et lui laisse un petit souvenir

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : Pas dans le style le plus impressionnant du monde, Kevin Huerter a des comptes à rendre avec la sécu après ce beau rein brisé sur Tobias Harris. Crossover, stepback, filoche. C’est propre !

#4 : Mikal Bridges et Devin Booker ont joué une transition comme toi et ton pote sur le mode bitume de NBA 2K. Aller au cercle avec un lay-up c’est pas assez marrant. C’est toujours plus sympa de faire un petit alley-oop pour chauffer la salle.

#3 : Joel Embiid ne s’est pas cassé la tête en transition. Lui préfère le mode Tank de Call of Duty et écrase tout le monde sur son passage. Il pourra nous montrer tout ça en Fina… à la rentrée.

#2 : Les Sixers encore en transition ont décidément eu de belles occasions de briller. Après une attaque de feu, c’est Matisse Thybulle qui écrase le cercle. Sympatoche, mais « seulement » deuxième de ce Top 5.

#1 : Trae Young est en mode Makélélé : « Game 7 ou pas, rien à foutre » et c’est tant mieux pour le spectacle. Cette passe laser est un petit bijou du genre. Clint Capela clôt le spectacle sur Joel Embiid en mode BABABOUM.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !