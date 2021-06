Shaqtin’ A Fool, saison 2020-21, Vol. 21 : dieu merci, les Lakers sont éliminés mais on peut encore se moquer de Kyle Kuzma

Petite pause rafraichissante en plein cœur des Playoffs, avec ces hommes pour qui NBA rime avec pitreries et grosse rigolade, même si ça ne rime pas vraiment, enfin bref on s’est compris. Parce qu’autant abandonner tout de suite et changer de métier si l’on ne peut même plus se foutre de la gueule de Kyle Kuzma (et Kevin Durant) de temps en temps.

Episode charmant cette semaine et qui dit épisode charmant dit retour des fans au Madison Square Garden. Malheureusement tout ne se sera pas passé comme prévu pour les Knicks et pour Spike Lee, qui nous gratifie ici d’une majestueuse tête de vainqueur après une tête plongeante d’Olivier Giroud d’Alec Burks. On enchaine avec Romeo Langford, Marcus Smart, Tristan Thompson et Evan Fournier qui n’étaient donc pas assez de quatre pour réussir à passer la défense de… Kevin Durant. Quand tu valides pas un 4 contre 1 t’as rien à faire en demi-finales de conf, même avec un pivot aux initiales magiques et qui défait les lacets de ses adversaires en plein match.

Puis place à notre héros du jour, le héros de toute une vie de fan même. Kyle Kuzma a vu plein de vidéos de meneurs envoyant LeBron James au alley-oop alors il s’y est essayé, sauf que nous aussi on a vu beaucoup de vidéos de Thomas Pesquet alors qu’on a le vertige dès qu’on est à plus de quatre mètre de hauteur, cqfd. Les têtes sont incroyables, les montages encore plus, et ils n’ont d’égal que le level de shame du niveau de KK pendant les Playoffs, un KK qui, lui, porte encore mieux et plus que jamais ses initiales. Légère redescente enfin avec un Kevin Durant foncedalle et qui a donc choisi de manger… un coin de planche au réveil, si tant est qu’il ait été vraiment réveillé.

Allez zou, on clique sur play et on se fout de la gueule de Kyle Kuzma tous ensemble. Ah ça fait du bien, mais ça fait du bieeeeen.