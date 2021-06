Récap de la nuit NBA : Joel Embiid et Donovan Mitchell sont sur un bateau, les Hawks et les Clippers tombent à l’eau

Deux matchs au programme cette nuit, deux grosses affiches forcément puisqu’on rappelle que ni les Cavs ni le Magic ne jouent les demi-finales de Conférence, et au final deux hommes qui ont brillé de mille feux et, détail non-négligeable en Playoffs, qui ont fait gagner leur équipe.

Les matchs de la nuit

Sixers – Hawks : 118-102

Jazz – Clippers : 112-109

Ce qu’il faut retenir

Sixers – Hawks : un match en plusieurs temps. Tout d’abord des Sixers qui asphyxient les shooteurs d’Atlanta, Tobias Harris qui fait son carnage et un écart déjà très large en faveur des locaux. Puis les Hawks reviennent grâce à leur banc, à l’indigence de celui des Sixers aussi, Joel Embiid se chicane avec Danilo Gallinari mais du coup… Joel Embiid se vénère. Tout comme le banc de Philly et notamment Shake Milton, et si les Hawks sont revenus depuis dans le match, un ultime coup de chaud d’un Jojo Embiid chafouin paraphera le premier succès des hommes de Doc Rivers dans cette série.

Jazz – Clippers : Donovan Mitchell aura donc mis une mi-temps pour se mettre en route. Hors rythme en première mi-temps, comme toute son équipe et notamment dans un premier quart dégoulache, Spida est ensuite rentré dans une espèce de transe en inscrivant… 32 points en deuxième mi-temps. Au final un Donovan = un Kawhi + un PG, Rudy Gobert s’est chargé de fermer la boutique au buzzer et le Jazz remporte ce Game 1 devant un public de retour en masse et giga-chaud comme souvent à Salt Lake City. Karl Malone a apprécié, nous aussi, et Tyronn Lue se demande toujours pourquoi il n’a pas utilisé son dernier temps-mort.

Le top pick en TTFL : Joel Embiid

Quelques temps-forts de la nuit

🚨 OFFICIEL 🚨 NIKOLA JOKIC EST LE MVP DE LA SAISON NBA 2020-21 !!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/83umIZyqPE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 8, 2021

26,4 points

10,8 rebonds

8,3 passes

1,7 interception

0,7 contre 57% au tir

39% à trois points

87% aux lancers Des mixtapes sur absolument tout le monde. Leader d’une franchise encore Top 3 à l’Ouest après avoir fait finale de conférence l’an dernier. Jokic MVP : mérité. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 8, 2021

Les 3 MVP draftés le plus bas dans l’histoire de la NBA : Steve Nash (15eme)

Giannis Antetokounmpo (15eme)

Nikola Jokic (41eme) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 8, 2021

Derrick Rose a eu un vote pour la 1ère place. Fin de la blague. https://t.co/FFfEg45NB6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 8, 2021

Incroyable cette séquence. Capela grimpe sur Embiid au alley-oop, Joel repart en attaque et répond en enfonçant Clint avec un énorme dunk.pic.twitter.com/8VVdKuukpX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2021

Déchirure au ménisque ? Ok. 40 points

13 rebonds

2 passes

2 interceptions

1 contre 13/25 au tir

2/5 à trois points

12/16 aux lancers francs Le jour où Jokic est annoncé MVP. pic.twitter.com/zZP0NCDsyw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2021

Boogie strip.

Boogie runs the floor.

Boogie And-1! DeMarcus Cousins making an impact.. @LAClippers up 12 early in 2Q on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/bzzyQHs6Ek — NBA (@NBA) June 9, 2021

« It’s been all Spida Mitchell. » Donovan Mitchell scores the first 10 @utahjazz points of the 3rd quarter to make it a 5-point game on TNT! pic.twitter.com/EdUxDZKkLy — NBA (@NBA) June 9, 2021

Bojan for 3.. This building is LOUD 🎶 Jazz up 10 midway through 4Q#NBAPlayoffs on TNT pic.twitter.com/KpnnVfMtTG — NBA (@NBA) June 9, 2021

The way Mitchell just weaves to the rim.. special. He’s got 43.. Jazz up 7 with 2 minutes left on TNT. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/EQlF26BzXZ — NBA (@NBA) June 9, 2021

EVERY ANGLE of Rudy Gobert’s game-sealing block as the 2020-21 #KiaDPOY finalist comes up BIG to win Game 1! #ThatsGame #NBAPlayoffs pic.twitter.com/GZYiqFxH2t — NBA (@NBA) June 9, 2021

Le point sur les séries

Premier tour :

Bucks – Heat : 4-0

– Heat : 4-0 Nets – Celtics : 4-1

– Celtics : 4-1 Sixers – Wizards : 4-1

– Wizards : 4-1 Knicks – Hawks : 1-4

: 1-4 Clippers – Mavericks : 4-3

– Mavericks : 4-3 Nuggets – Blazers : 4-2

– Blazers : 4-2 Suns – Lakers : 4-2

– Lakers : 4-2 Jazz – Grizzlies : 4-1

Demi-finales de conférence :

Nets – Bucks : 2-0

– Bucks : 2-0 Sixers – Hawks : 1-1

: 1-1 Suns – Nuggets : 1-0

– Nuggets : 1-0 Jazz – Clippers : 1-0

Le programme du soir