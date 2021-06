NBA Top 5 de la nuit : la relation entre Joel Embiid et Clint Capela se résume donc à se coller des dunks sur la trogne

Dans votre pieu, dans les transports ou juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : cette nuit, Luke Kennard a eu un problème coriace pour écraser l’araignée au-dessus de son lit. Sur cette action, Spida de son petit nom, s’est amusée à tisser un nouveau fil de sa toile à l’autre bout de la pièce et ça a fait mouche sur sa tête. Face à ces nombreuses pattes en mouvement, Kennard en a presque perdu l’équilibre.

#4 : Clint Capela peut bien lever ses bras dans tous les sens qu’il veut, mais quand Jojo Embiid travaille au poste et qu’il arrive à se retourner puis faire son premier pas… ta vie est foutue.

#3 : alley-oop depuis la touche, servi à la sauce Rajon Rondo sur son geyser d’Ivica Zubac.

#2 : la fougue du petit natif de l’an 2000 Tyrese Maxey lui permet d’être vif avant le buzzer du troisième quart-temps. Il trouve Shake Milton non loin de la ligne à 3-points, et ce dernier transforme l’offrande. Shake Shake Shake, Shake Your Booty.

#1 : sur le #4, The Process regarde bien Capela droit dans les yeux pour lui faire comprendre qui il est. Mais ce dernier n’oublie pas que c’est bien lui et personne d’autre qui avait ouvert les hostilités à la réception d’un alley-oop de Trae Young.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !