La NBA s’incruste dans… Fortnite : spoiler, les snipers sont les bienvenus mais pas de Gilbert Arenas au programme

Tiens tiens, la NBA fait les beaux jours de… Fortnite depuis le 22 mai. Il n’est pas question seulement d’un simple skin ou de décors, mais aussi de la création d’un mode créatif temporaire nommé « Paniers parfaits ». En somme un univers parallèle où des mini-jeux liés au basket seront proposés. L’expression « devenir un sniper » prend tout son sens.

Fortnite étend de plus en plus son champ d’attractivité et a déjà eu l’occasion de collaborer avec de nombreux partenaires. A l’image de ce concert d’un Travis Scott digital pendant le confinement, ou encore la possibilité de jouer avec un avatar à l’effigie de Neymar plus récemment. La NBA ne voulait évidemment pas rater la partie, et depuis le 22 mai, un vrai univers crossover entre le jeu et la Grande Ligue a vu le jour. Des skins ont ainsi été crée pour l’occasion, notamment ceux de Donovan Mitchell et Trae Young, disponibles dans des packs de la boutique.

🔥🔥 On May 25th at 8PM ET you can drop into @FortniteGame and get my Locker Bundle ! #EpicPartner pic.twitter.com/32dI8LyMrR — Trae Young (@TheTraeYoung) May 22, 2021

Mais la grande exclusivité de cette collaboration est bien le jeu « Paniers parfaits », disponible dans le mode créatif. Ce mode de jeu consiste à ramasser des mini-ballons de basket, calqué sur le modèle des pièces de Mario ou des anneaux de Sonic, et en fonction de votre score vous obtenez une notation. Les grades allant de Air Ball si vous vous débrouillez aussi mal que le Shaq aux lancers-francs, à Panier Bleu si vous êtes le GOAT comme LeBr… Michael Jord… Jared Dudley. Pour jouer à ce jeu, il faudra passer par le match-making ou inscrire ce code en privé « 1898-7178-3313 » si vous voulez jouer avec des amis. La NBA montre encore avec ce partenariat toute l’attractivité marketing qu’elle a acquis au fil des années, devenant la deuxième ligue après la NFL à avoir droit à ce genre de partenariat.

Si vous voulez faire une danse un peu débile avec un maillot du Jazz, jouer au mode de jeu « Paniers parfaits » ou rendre ses lettres de noblesse à Gilbert Arenas sur le mode classique c’est le bon moment, alors dégainez vite vos consoles.