Frank Vogel devrait rempiler aux Lakers : une récompense bien méritée, pour un coach qui a grave assuré

Frank Vogel, arrivé aux Lakers en 2019, assure et devrait prolonger aux Lakers cet été. Rien de plus normal pour un coach qui a remporté une bague pour sa première année et qui s’entend bien avec LeBron James, condition sine qua non à la réussite d’un coach dans la Franchise du King.

Après de belles années passées à Indiana, certains avaient des doutes concernant l’ancien coach d’Orlando, où il n’avait pas réussi à développer son jeu. Allait-il réussir à gérer un groupe composé de deux superstars avec LeBron James et Anthony Davis ? Jusqu’où les Lakers pouvaient-ils aller ? Toutes ces questions, Frank Vogel les a poussées sur le bord de la table avant de souffler un bon coup dessus. Une première année de coaching réussi, malgré le contexte sanitaire, la pression médiatique et la suspension de la saison 2019-2020. Imaginez tout de même, un nouveau coach arrive dans une équipe, décès de Kobe Bryant, légende des Lakers, suspension de la saison à cause de l’explosion du COVID, reprise des Playoffs dans la bulle d’Orlando et au final, il arrive à gagner le titre. Alors certes, on pourra toujours dire qu’avoir LeBron James dans ton équipe revient à avoir deux coachs, peut-être, mais celui qui orchestre tout ce beau monde, c’est bien Frank Vogel. La papatte de Franky, c’est la défense. Déjà à Indiana à ses débuts, à Orlando où il a essayé, il a toujours voulu mettre la défense au cœur de son ouvrage. C’est chose faite avec les Lakers. Pour sa première année, il a tout simplement fait des Angelinos la troisième meilleure défense de la Ligue (13è lors de la saison 2018-19). Cette saison encore, Los Angeles a un defensive rating de 106,6, le meilleur de la NBA. Preuve que Vogel a réussi à inculquer sa vision et sa marque de fabrique dans cette franchise qui vise le back-to-back. C’est Adrian Wojnarowski, notre gourou à tous, qui a lâché l’information dans le show NBA Countdown de Maria Taylor :

« On m’a dit que les Lakers prévoyaient d’entamer des négociations pour prolonger leur contrat avec Frank Vogel cette année. »

Très clairement, le « on m’a dit que » du Woj, on le connaît, ça équivaut à dire « soyez-en convaincus ». Le Woj nous rappelle également un point important dans le contrat de Frank Vogel. Il n’a signé qu’un contrat de trois ans, et il est déjà dans sa deuxième année. Alors il va vite falloir entamer les discussions s’ils veulent prolonger leur coach. Avant d’atteindre l’offseason, il va falloir passer et assurer les Playoffs. Les Lakers sont les détenteurs du titre et ils vont tout faire pour aller défendre leur dû afin de récupérer le 18e trophée de l’Histoire de la Franchise – ce qui serait le record all-time en NBA. Une actuelle cinquième place en ayant un bilan de 36 victoires pour 25 défaites, alors que LeBron et Davis ont raté 56 matchs à deux à cause des blessures, on peut dire que Monsieur a fait là une solide saison. Maintenant que tout le monde est en forme – LeBron prépare son retour -, il faut remettre la machine en route et se préparer à se lancer dans cette nouvelle campagne de Playoffs.

Après son titre obtenu l’an passé et vu le bon travail réalisé depuis, Frank Vogel devrait resigner chez les Lakers cet été. Avant cela, il y a un back-to-back à aller chercher ainsi que le record NBA de titres obtenus à récupérer. De beaux et réels objectifs qui rendront fiers la Lakers Nation.

Source texte : NBC sports – Bleacher Report