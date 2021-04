Le replay de l’émission Zack en Roue Libre avec TrashTalk : 80 minutes dans les coulisses de TT, si ça c’est pas collector

Deux tweets, un DM, trois échanges par texto plus tard et pouf, une interview comme on aime ! La semaine dernière, Alexandre et Bastien de TrashTalk étaient chez Zack Nani pour participer à la fameuse émission Zack en Roue Libre, et ainsi dévoiler quelques détails sur l’histoire et le fonctionnement de TT. Le replay, c’est par ici pour ceux qui ont zappé le rendez-vous !

Parler de pick and roll en Playoffs, des galères connues par les Bulls, du management des Kings ou de la réussite au tir du Chef Curry, c’est évidemment notre dada. Et quelque part, on pourrait le faire chaque jour, toute la journée. Mais dans ce joyeux bordel quotidien qui nous anime et vous anime, nombreux d’entre vous, depuis 2012, il convient parfois de faire un point et appuyer sur pause. Revenir sur ce qui s’est passé, prendre le temps d’expliquer certains fonctionnements, et aussi dévoiler les coulisses d’un projet qui prend encore plus de forme et de place au fil des saisons. C’est donc avec grand plaisir que nous avons accepté l’invitation de Zack pour participer à son émission, un classique du Twitch et YouTube Game dans lequel plusieurs personnes de qualitey sont passées. Des débuts de TrashTalk à son développement en passant par l’équipe toute entière, les projets à venir, quelques questions de basket et d’autres débats philosophiques, si cela vous intrigue voici 80 minutes purement dédiées aux coulisses de ton média préféré. Comme d’hab, on ne change pas une équipe qui gagne : des punchlines, pas de limite, un soupçon de transparence et une grosse dose d’hexpertise. Envoyez le replay !

Remerciements : Zack Nani – Vitality