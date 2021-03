Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic élus joueurs de la semaine : vive les Balkans et bravo le Parthénon, l’Europe est une grande fête

Lundi soir oblige, la NBA a dévoilé ses deux meilleurs joueurs de la semaine passée. Les heureux élus ? Nikola Jokic à l’Ouest et Giannis Antetokounmpo à l’Est, deux joueurs qui font partie d’une discussion pour un trophée en trois lettres.

Inutile de jouer les grands étonnés en envoyant des coups de crâne contre votre lavabo, Nikola Jokic est – une fois encore – récompensé par le trophée hebdomadaire. Le marchand de glace serbe sort d’une semaine taille patron de boite de nuit sur la Côte d’Azur : 26,8 points, 12,3 rebonds et 8,5 assists à 60% au tir. Sur cette période, les Nuggets ont claqué trois de leurs adversaires et ne sont tombés qu’à une reprise, contre les jeunes pousses de la Nouvelle-Orléans. Ainsi, le Joker décroche sa troisième statuette de la saison (neuvième en carrière) et s’aligne plus que jamais dans la course au MVP 2020-21. Tiens, petite victoire personnelle marrante, Nikola Jokic égale le record de Carmelo Anthony à Denver et devient le joueur du Colorado ayant décroché le plus de récompenses hebdomadaires sur une saison. Après un début de saison poussif, les Nuggets semblent avoir enfin trouvé leur rythme et restent sur huit victoires lors de leurs dix dernières rencontres. Inarrêtable quand bien même son physique est celui de votre cousin Fabrice, Nikola Jokic est en grande partie responsable de cette belle forme : 32/15/4 contre les Pacers, 39/14/9 sur les Bulls et 37/10/11 sur les Daims du Wisconsin, il est chaud le cousin.

Allez, Giannis Antetokounmpo repart lui aussi avec le trophée de Player of the Week, deux semaines après avoir remporté son deuxième trophée de la saison. Après une contre-performance face à Denver, les Bucks ont retrouvé du poil de la bête et l’équipe de Milwaukee est sur une série de six victoires consécutives. Les Daims sont à trois victoires des Sixers et de la première place de la Conférence Est – et pour cause – un certain Greek Freak a décidé de poser ses panards sur la Ligue : 29,7 points, 12,7 rebonds, 10 assists et 1 interception à 58% au tir, cette lignée statistique pue le pain complet. Ainsi, les Bucks ont décroché quatre victoires en sept jours, dont deux succès de prestige contre Philly et San Antonio. Le plus impressionnant est qu’aucune de ces performances ne surnage, tant Giannis Antetokounmpo est régulier : 31/15/10 sur les Wizards, 32/15/5 contre les Sixers et 33/11/11 – une fois de plus – contre les petits gars de la capitale. Cette énième récompense vient servir la plaidoirie du Grec dans la course au MVP. L’un de ses adversaires dans le sprint n’est autre que Nikola Jokic, et si cette petite statuette hebdomadaire n’est pas importantissime, il ne fallait surtout pas la manquer pour donner une cartouche supplémentaire à son opposant. Le Wisconsin est une grande fête, et Kyrie Irving a les boules.

Averaged a triple-double for another POTW. pic.twitter.com/cPI7Fc8jbe — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 22, 2021

Le temps passe, les semaines s’écoulent et les gros poissons continuent de se gifler dans ce sprint infini vers le trophée de MVP. Qui soulèvera fièrement la statuette individuelle la plus convoitée de NBA à l’été prochain ? Peut-être un Européen, peut-être Saddiq Bey : faites vos jeux.