Damian Lillard est un grand malade : 50 points et 10 assists sur des Pelicans qui voulaient juste jouer au basket-ball

Article 322-6-1 : Aux termes de ces nouvelles dispositions, les incendies volontaires sur des biens appartenant à autrui sont désormais réprimés, en fonction des dommages éventuellement causés aux personnes, d’une peine allant de 150 000 euros d’amende à la réclusion criminelle à perpétuité. Oui, Damian Lillard est un dangereux pyromane. Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ici

Ce qui devait être un simple affrontement à l’Ouest, s’est transformé en terrible no man’s land. À l’origine, les regards sont portés sur le retour de C.J. McCollum après deux mois loin des parquets. Les résultats des Blazers sont irréguliers et les font naviguer entre la quatrième et sixième place de leur Conférence. Ainsi, le retour de l’arrière peut insuffler une nouvelle dynamique aux joueurs de l’Oregon. L’adversaire du soir n’est pas à sous-estimer : les Pelicans sont onzièmes et font partie de ces équipes qui peuvent faire tomber une grosse écurie, motivés par la quête de Playoffs. Comme une réponse au documentaire Comprendre les pyromanciens animé par le binôme Christophe Josse – Willy Rovelli sur Gulli, les arbitres déclarent ouverte cette joute pas comme les autres. D’entrée de jeu, ces foutus Pélicans prennent le match à leur compte : Brandon Ingram est trop smooth et pose 13 points dans le premier quart-temps. Ce grand ficello est indéfendable et provoque un florilège de fautes. Dans le genre un peu lourdaud, Zion Williamson colle bien avec le casting et lâche lui aussi 10 pions dans les premières douze minutes. À la manière de Jon Snow qui débarque chez Mance Rayder, Damian Lillard se sent abandonné par ses pairs et constate avec effroi que C.J. McCollum est devenu nul. Avant la pause, Nickeil Alexander-Walker dynamite un peu plus encore cette équipe de Portland (Blazers 50 – 64 Pelicans).

A walking bucket. 16,000 career points for @dame_lillard! pic.twitter.com/lJI4HLPgMK — Portland Trail Blazers (@trailblazers) March 17, 2021

Ça y est, les gourdes sont vidées et nous sommes repartis. Tandis que Josh Hart élève soudainement son niveau de jeu avec une réelle efficacité balle en mains, Damian Lillard inscrit 11 points dans le troisième quart-temps et porte d’ores et déjà son scoring personnel à 30 guimauves. Puis, arriva ce qui arriva, à savoir les giboulées printanières. La bio Tinder du meneur All-Star tient en quatre lettres : clutch. Ça fait clairement six, mais on applique la règle du malus de deux qui consiste à soustraire deux lettres à chaque mot dès qu’il dépasse les cinq lettres. C’est complètement fou, comme le dernier acte de Dame. Menés de 17 points à 6 minutes du terme, les Blazers vont finalement l’emporter en infligeant un 25-7 aux Pelicans. Branchez le plafond, on va discuter statistiques : sur ces 25 points, Lillard est responsable – soit par le scoring, soit par la passe décisive – de 18 d’entre eux. Auteur de 13 unités dans le dernier quart-temps, Gary Trent Jr. a parfaitement épaulé son boss. Autre donnée plutôt folle, Guerschon Yabusele a claqué un 6/8 du parking contre Le Mans, hier soir. M’enfin, le Dame termine la rencontre avec 50 points, 6 rebonds et 10 assists à 65% au tir dont 46% de chez Mr. Seguin. Tiens, il ne faut pas oublier que durant cette partie, le taré a également dépassé la barre symbolique des 16.000 points en carrière. Si la brigade du sale passe, c’est perpette. Comment ponctuer une masterclass ? Avec une interview digne de ce nom, et même Draymond Green a kiffé.

"I know what it's like to be unknown and to not have the lights on you and to want to be seen …" This was incredible from @Dame_Lillard 👏 pic.twitter.com/AXNEZt4A9m — ESPN (@espn) March 17, 2021

Started from the very bottom now je compte mes matchs à plus de cinquante crêpes, quelle vie. Il n’est un secret pour personne que Damian Lillard est à part, désormais il s’agirait de trouver sa planète.