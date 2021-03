Le best-of du All-Star Game 2021 : tout n’était pas à jeter, loin de là même

Malgré une saison NBA aux 1000 contraintes en raison du contexte actuel, nous avons eu droit à un All-Star Game du côté d’Atlanta. Deux concours avant le match, un autre à la pause : retour sur les moments phares de ce All-Star Weekend qui aura égayé (un peu) notre break.

SKILLS CHALLENGE

On aura bien rigolé avec Luka Doncic qui est venu en touriste dans ce concours. Mais du côté du jeu, le duel des big men face aux meneurs aura été complètement à l’avantage des premiers. On se retrouve alors avec une finale Domantas Sabonis face à Nikola Vucevic. Et malgré un Niko plus rapide à l’aller-retour, c’est l’intérieur des Pacers qui aura le dernier mot grâce à une meilleure réussite au shoot.

CONCOURS À 3-POINTS

Qui aurait cru il y a quelques années que Mike Conley mettrait Stephen Curry à l’épreuve lors d’un concours à 3-points ? C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé. Les deux meneurs ont terminé respectivement à 28 et à 31 points la première manche, et le meneur du Jazz a bien failli faire mentir les pronostics en finale. Lors de cette dernière manche, il réalise un score quasi-identique à la première avec 27 points et même si on sait que le Chef a des facilités à distance, le score de Conley n’est pas évident à battre. Le Warrior s’est donc employé à fond durant cette finale et parvient à vaincre son adversaire sur le fil, notamment en rentrant les deux ballons comptant pour 3 points. Costaud. Les deux joueurs nous ont livré une finale magnifique.

CONCOURS DE DUNKS

Ne nous mentons pas, on a vu de bien meilleures éditions par le passé. Mais, au vu des noms peu ronflants, on a eu tout de même de belles surprises. Le gros dunk entre les jambes de Cassius Stanley, le reverse d’Obi Toppin, le dunk-bisous d’Anfernee Simons suivi d’un 360 en hommage à Tracy McGrady de la part de l’extérieur des Blazers… Le concours était relativement sympa, agréable à suivre, sans pour autant vous garantir qu’il restera gravé dans les mémoires. Mais cela aura le mérite d’offrir un peu de lumière à Simons grâce à cette récompense.

ALL-STAR GAME

Avec la nouvelle formule lancée l’année dernière, on pouvait se dire que le All-Star Game avait regagné en intérêt. Malheureusement, et comme on en a l’habitude désormais, les attaques ont très largement pris le pas sur les « défenses ». Quelques actions pour faire le show, des dunks non contestés ou encore des meneurs qui réceptionnent des alley-oops. Bref, le spectacle habituel d’un match à ne surtout pas envoyer aux écoles de basket. Cela n’aura pas empêché la Team LeBron de s’imposer d’une très grande marge (170-150) avec Curry et Lillard se challengeant à 3 points, un Giannis Antetokounmpo MVP de la rencontre et LBJ offrant la passe D à notre Rudy Gobert national.

Ce All-Star Game 2021 ne devait pas exister et il aura au moins eu le mérite de nous offrir un peu de divertissement. On espère désormais revenir dans un an avec un public, quelques dunkeurs un peu plus référencés et un soupçon de compétitivité pour le match étoilé.