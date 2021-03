Aucun cas COVID au All-Star Game : merci aux joueurs d’avoir respecté la distanciation sociale des deux côtés du terrain

C’était l’enjeu le plus important et le plus surveillé pour ce All-Star Game 2021 : éviter la propagation du virus. Et c’est chose faite ! Tous les tests réalisés sur les joueurs et personnels sont revenus négatifs : tout comme le niveau de jeu proposé.

Nous avons commencé le week-end passé par une grosse frayeur puisque Joel Embiid ainsi que Ben Simmons avaient été placé sous la cloche du protocole sanitaire, suite à un rendez-vous chez un barbier qui était positif. Les joueurs présents au All-Star Week-end craignaient pour leur santé et cela est compréhensible compte-tenu de la situation sanitaire. Certains ont évoqué, comme Kawhi, que malheureusement les enjeux économiques passent par-dessus les enjeux sportifs. Après un All-Star Weekend marqué sous le rythme du beau jeu (non), du spectacle (non), du suspense (non), le plus important est assuré. En effet, la ligue a rédigé une déclaration spécifiant qu’aucun cas de COVID n’a été détecté pendant ce week-end des étoiles.

« Les joueurs, les coachs et les arbitres ont été testés trois fois au total à Atlanta, notamment un ultime test juste avant le All-Star Game ». « Chacun de ses tests est revenu négatif, ce qui confirme que personne n’était contaminé pendant les événements de la nuit dernière ».

Nous voilà rassurés, la reprise de la saison pourra suivre son cours initialement prévu : les gestes barrières ont été respectés. Et pas qu’un peu. Quand on laisse 5 mètres entre Stephen Curry et son défenseur, forcément, on limite les contacts. En revanche, on se prend des bombes du parking sur la truffe. On a également vu la distanciation sociale respectée pendant le concours de dunk avec le « bisou » d’Anfernee Simons à l’arceau. Faire semblant d’embrasser l’arceau tout en étant à 30 centimètres de celui-ci et gagner le concours, on voit bien que la volonté de la NBA était de privilégier le respect des gestes barrières. Ceci étant dit, ce communiqué réalisé par la ligue est une excellente nouvelle. En effet, la sécurité sanitaire des joueurs et du personnel mise en place a porté ses fruits. Le président des joueurs, Chris Paul, a tenu à remercier les joueurs et staffs qui ont accepté de venir au sein de la mini-bulle du All-Star Game :

« Je tiens à remercier tout le monde d’avoir permis la réalisation de cet évènement, aux joueurs d’être venus et d’avoir jouer le jeu ».

En plus du spectacle assuré, les équipes de LeBron James et de Kevin Durant ont pu rapporter des fonds pour des associations, respectivement « Thurgood Marshall College Fund » et « United Negro College Fund ». Ce week-end des étoiles a assuré le principal : la santé des joueurs et la mobilisation pour des associations.

La mini-bulle d’Atlanta et son All-Star Game auront donc fait leurs preuves. Tous les joueurs et staffs vont pouvoir se tourner vers cette deuxième partie de saison qui s’annonce intense. Entre les matchs reportés, la course aux Playoffs qui s’amorce, des tests positifs auraient compliqué la tâche. L’objectif est désormais clair : avoir une deuxième partie de saison la plus épargnée possible par le virus.

