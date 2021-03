Utah Jazz : pourquoi autant de manque de respect ? Apéro TrashTalk

On entend beaucoup parler d’Utah depuis une dizaine de jours. Grosses déclarations dans les médias, les attaques du Shaq, beef avec LeBron James, la Draft du All-Star Game, il fallait qu’on en parle.

Le Jazz est une franchise qui se veut discrète mais quand elle est première au classement de la Ligue, elle ne dirait pas non à un peu de lumière voire même quelques éloges. Pourtant, depuis des semaines déjà, le discours des fans ou des experts est à peu près le même : vous êtes bien gentils mais vous allez prendre la porte dès que ça deviendra sérieux. On se souvient par exemple du Shaq qui explique à Donovan Mitchell en direct qu’il n’est pas un si grand joueur que ça. Ambiance. Les attaque récurrentes contre Rudy Gobert, les récentes déclarations de King James sur le peu de hype qui entoure la franchise ou encore Deron Williams qui explique qu’aucune star ne veut jouer là-bas n’ont pas aidé à faire redescendre la sauce. De même, le fait que les capitaines James (encore lui) et Durant choisissent les stars d’Utah en bout de Draft du All-Star Game a montré que les leaders du premier bilan de la Ligue ne sont pas vus comme des premiers choix parmi les stars. De là à parler d’un manque de respect ? C’est bien possible.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go !