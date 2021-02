Preview de la soirée NBA : cinq matchs seulement au programme, parce que COVID, parce que météo, parce que 2020, parce que 2021

Samedi soir tranquille avec cinq rencontres au programme. Deux matchs reportés à cause du COVID, de la météo ou de la migraine de la voisine du troisième on ne sait plus trop, mais un programme qui nous permettra en tout cas de garer un œil sur tout ce qui se passe et ça c’est plutôt pas mal.

Un double-MVP pour entamer la soirée, un King dans la foulée, un grand KANGZ pour enchainer, puis Chris Paul face à l’un de ses padawans et enfin le dessert parfait avec un Damian Lillard revanchard face à une défense éclatée. Difficile de faire plus sexy non ?

2h : Hornets – Warriors : un backcourt de feu (Terry Rozier et LaMelo Ball) face à un backourt de feu (Stephen et Curry). Ça devrait envoyer de la grosse bombinette mais de manière pacifique, comme quoi il est toujours possible de faire l’amour et la guerre en même temps.

2h30 : Lakers – Heat : tiens, un LeBronico. Le Heat démarre tranquillement sa saison en février, Jimmy Butler claque un triple-double tous les quarts d’heure mais LeBron James voudra éviter aux Lakers d’enchainer une deuxième défaite de suite. Revival des dernières Finales NBA au passage, même si le meilleur joueur des ces Finales n’est plus là, on veut bien entendu parler de J.R. Smith.

3h : Bulls – Kings : le match qui pourrait très bien être le plus bizarre de la nuit, entre deux équipes imprévisibles et capables d’être à la fois très bonnes et très nulles. Vu les dynamiques actuelles les Bulls devraient s’imposer 140-65 grâce à 50 points de Zach LaVine, donc on pronostiquerais bien une victoire de vingt points des Kings grâce à 40 points de Buddy Hield.

3h : Grizzlies – Suns : deux équipes en back-to-back, et un Ja Morant qui voudra se faire tout beau devant Chris Paul. Les Suns sont en forme, les Grizzlies sont les Grizzlies, ça va jouer au basket et c’est tout ce qu’on veut.

4h : Blazers – Wizards : bien malin qui peut prédire qui des Wizards ou des Blazers atteindra en premier les 150 points, et bien malin qui peut prédire qui de Damian Lillard ou Bradley Beal marquera plus de 60 points. Ça risque d’envoyer de tous les côtés avec une défense laissée aux vestiaires, avec un avantage cependant pour des Blazers en grande forme. C’est pas un dessert ça, c’est un combo dessert / champagne.

On vous donne rendez-vous aux alentours de 2h du matin pour attaquer ensemble ce qui devrait encore être une superbe nuit de basket. Allez… café !