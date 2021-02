Zion Williamson continue son année presque parfaite : 31 points à 13/16 au tir face à Ja Morant, le ROY a encore subi la loi du… SOY

Zion Williamson et Ja Morant se retrouvaient pour leur quatrième confrontation directe entre numéro un et numéro deux de la Draft 2019. Quatrième victoire en autant de matchs pour Zion, et des Grizzlies qui en ont donc encaissé 144 et enchainent une cinquième défaite de suite face à NOLA. Bête noire ? Un peu.

Coéquipiers il fut un temps dans l’équipe AAU (indépendant de l’équipe du lycée) des South Carolina Hornets, Zion Williamson et Ja Morant ont continué leur carrière par des chemins différents pour finalement se retrouver un fameux soir de juin 2019. Zion, qui sortait alors d’une saison de mammouth à Duke, fut sélectionné en première position de la draft par les New Orleans Pelicans tandis que Ja Morant, qui avait fait depuis ses classes à Murray State, fut choisi juste derrière avec le deuxième pick, par les Memphis Grizzlies. Toujours intéressant de suivre ces duels entre anciens coéquipiers désormais adversaires, dans la plus grande Ligue du monde de surcroit. Vainqueur des Grizzlies plus tôt en février et à domicile, les Pels se déplaçaient cette fois-ci à Memphis pour la deuxième manche de la saison entre les deux équipes. Un match sous le signe de l’attaque puisqu’à la mi-temps le score est déjà de 63-58 en faveur des Pelicans. Les deux sophomores répondent jusque-là au rendez-vous puisqu’ils finissent la mi-temps avec 15 points chacun, et les deux équipes se rendent alors coup pour coup en attaque. Josh Hart est également saignant, faisant pencher la balance du côté des Pels lors des 24 premières minutes en rentrant la quasi-totalité de tous ses tirs ouverts du parking.

Une deuxième mi-temps qui va ensuite très vite tourner à l’avantage… des Pels, qui vont ressortir du troisième quart-temps avec 20 points d’avance. Zion a pour sa part pris les commandes du match en scorant 9 pions dont un tir à 3-points dans le troisième quart. Encore une fois impressionnant en attaque, le fils de William se sera amusé toute la soirée dans la raquette des Grizzlies qui, sans réel protecteur d’arceau, a vu le Monstar déployer toute sa palette offensive. Le top pick finira son festin avec 30 points à 13/16 au tir, 7 rebonds et 6 passes en 28 minutes de jeu. C’est déjà la 22ème fois en 2021 que l’intéreur des Pels score 20 points ou plus et la 21ème fois où il shoote à plus de 50%.

Ja Morant, bien que battu sur son propre terrain par son ancien partenaire, n’a pas à rougir de sa perf puisqu’avec ses 28 points, 7 rebonds et 8 passes à 12/16 au tir… le pauvre a fait ce qu’il a pu et nous a même gratifié d’un dunk en fin de match qui a carrément fait lever de leurs sièges… ses adversaires. Malheureusement en face, l’attaque des Pels était on fire avec un pourcentage de 61,5% dont 50% de loin, beaucoup trop pour espérer la victoire et la défense de Memphis encaissera au final 144 puntos, leur pire performance défensive de la saison. Josh Hart finit avec 27 points et 9 rebonds et continue à sortir un match de All-Star une fois tous les quinze jours. C’est la cinquième victoire de suite de NOLA face à Memphis et la quatrième de suite de Zion face à Ja qui, après plus d’une saison et demi dans la Ligue n’a toujours pas gagné face à celui qui l’a précédé à la draft. Les Grizzlies ont peut-être trouvé leur kryptonite et avec cette défaite, la sixième sur les dix derniers matchs, ils voient leur adversaire du soir revenir à une petite victoire au classement.

Zion's reaction after this Ja dunk 😳 pic.twitter.com/9RnuYsW6Et — Bleacher Report (@BleacherReport) February 17, 2021

Zion continue de dominer Ja dans leurs affrontements directs et avec une nouvelle performance monstre, on voit mal comment le numéro un de la draft 2019 ne pourrait… ne pas être présent sur le terrain du All-Star Game le 7 mars prochain.