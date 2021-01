NBA Top 10 : Jarrett Allen passe le bonjour à son ancien copain Joe Harris, sympa les retrouvailles

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui au menu les anciens Nets qui se rebellent après leur transfert à Cleveland.

#10 : Eric Gordon a peut-être 32 ans, mais il peut encore décoller, ce n’est pas le rookie Isaiah Stewart qui dira le contraire.

#9 : Matisse Thybulle met un coup à la fierté de Kemba Walker.

#8 : Thaddeus Young, defense to offense, au buzzer.

#7 : Terry Rozier, defense to offense, puis gros tomar avec la faute.

#6 : Clint Capela cartonne comme jamais en ce moment. Mais il se retrouve tout de même du mauvais côté d’un violent poster signé Naz Reid.

#5 : une nouvelle merveille de Nikola Jokic à la passe, franchement comment s’en lasser ?

#4 : Taurean Prince n’a visiblement pas apprécié de se faire transférer par les Nets. Et c’est notre Timothé Luwawu-Cabarrot national qui en fait les frais.

#3 : quand vous avez Coby White et Zach LaVine en contre-attaque, ça fait mal. Le premier est à la passe, le second à la finition, et ça monte très haut.

#2 : comme Taurean Prince, Jarrett Allen s’est vengé sur les Nets. Pauvre Joe Harris.

#1 : les Wolves n’arrêtent plus de perdre, mais au moins ils font le spectacle. D’Angelo Russell pour Jarred Vanderbilt, bang !

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.