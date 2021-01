Preview de la soirée NBA : décollage de Houston puis cap à l’Est, itinéraire des six matchs du soir

Six matchs au menu de cette nuit et un beau cadeau aux narcoleptiques avec le dernier match de la noche qui commencera à 1h30… petits joueurs. Heureusement, la soirée décollera dès 23h avec les Fusées qui affronteront (encore) les Kings, ce qui nous promet donc un bon début de soirée, à défaut d’une nuit de folie, ce qui aurait pu être une bonne vanne à la fin des années 80.

Et une fois n’est pas coutume, on commence à l’Ouest et on finit à l’Est parce qu’en 2021, la Ligue fait sa fofolle ou plutôt parce qu’on laisse toujours la meilleure Conférence pour la fin ? Le pavé est jeté dans la marre mais comme c’était Kelly Oubre qui le lançait il n’y a pas eu trop d’éclaboussures. Allez, de Houston à Atlanta, itinéraire d’une soirée NBA qui s’annonce donc renversante.

23h : Rockets – Kings : Un air de déjà vu ? C’est normal, année de back-to-backs de proximité oblige, Houston et Sacramento remettent le couvert et James Harden va courir pour venir à table. Le glouton du Texas a mis à mal la jeunesse Kings qui s’est plus que défendue et qui devait également faire face au retour de John Wall et Boogie. Résultat, une défaite et un Tyrese Haliburton à l’infirmerie en prime, les Kings devront opérer sans leur rookie aux dents longues mais devraient toujours poser des problèmes aux Texans s’ils mettent la même intensité que depuis le début de saison.

1h : Magic – Thunder : Le Magic a connu sa première défaite de la saison, Evan Fournier a mal au dos et n’affrontera donc pas son frère Théo Malaudo. Elle est pas terrible celle-ci alors on retiendra surtout qu’Orlando sera plus abordable que lors du précédent affrontement qui avait lieu mercredi et qui avait accouché d’un match engagé où il n’avait pas manqué grand-chose à un Thunder beaucoup plus accrocheur que contre les Pelicans où ils ont volé en éclat à la fin du match. De l’incertitude des deux côtés et l’occasion de se relancer pour le Magic.

1h : Pacers – Knicks : Il n’aura échappé à personne que les Pacers sont énervés en ce début de saison. Avec un Domantas Sabonis en mission, même la perte de T.J. Warren pour un bon bout de temps ne semble pas pouvoir les freiner. Sûrement pas les Knicks, particulièrement maladroits face à Toronto. Imprévisibles, les hommes de Thibodeau devront toutefois manœuvrer sans Frank Ntilikina toujours en délicatesse avec son genou et sans Dennis Smith. Du pain béni pour les fermiers de l’Indiana ?

1h : Sixers – Hornets : Un bon Joel Embiid et un Seth Curry qui monte en température à 3-points, voilà ce qui a suffit à faire plier le leader invaincu d’Orlando en une mi-temps. Sur courant alternatif, les Sixers semblent pouvoir prendre la mesure des frelons s’ils y mettent la concentration et l’implication nécessaires. En face Charlotte continue ses montagnes russes du début de saison et a relancé des Grizzlies pourtant sans Ja Morant avec un immonde backcourt Terry Rozier – Devonte’ Graham à 2/21 au shoot à eux deux hier soir. Un immondice à ne pas reproduire face à Philadelphie qui punira une telle maladresse.

1h30 : Pelicans – Raptors : Enfin, les Raptors ont obtenu une victoire. Incapable de l’emporter lors de ses trois premières rencontres, la bande à Kyle Lowry a profité de (très) mauvais Knicks pour lancer sa saison et repartir de l’avant. En face se dresseront cette fois des Pelicans souvent faibles avec les forts (deux défaites contre Miami et les Suns) mais forts avec les faibles (victoire contre Spurs, Thunder et… Raptors en ouverture). Reste à voir où se situent ces nouveaux Dinos qui ont goûté à la victoire. Avec un Pascal Siakam en rédemption, qui revient après son imbroglio disciplinaire, Toronto doit montrer les crocs.

1h30 : Atlanta – Cavaliers : Si Cleveland est rentré dans le rang après deux défaites consécutives contre New York et Indiana, ce n’est pas vraiment le cas des Hawks qui malgré leur première défaite de la saison face aux Nets de KD ne se sont pas démobilisés et ont, non seulement, pris leur revanche en back-to-back mais ont de plus envoyé un message au reste de la Ligue, les Aiglons ont les dents qui rayent le bec et il sera difficile de les affronter tout au long de la régulière. Pas le meilleur contexte alors pour les Cavs toujours altruistes dans l’effort mais trop brouillons pour confirmer sur le long terme.

Six matchs avec beaucoup d’outsiders de l’Est sur le pont. Indiana, Atlanta, Orlando et Philadelphie vont tenter de naviguer à vue plus dégagée avec une nouvelle victoire tandis que du côté de New York, Cleveland, Charlotte ou même Toronto, on fera tout pour que le bateau ne coule pas. Allez, embarquement dès 23h !

Source texte : Rotoworld