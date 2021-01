Donnie Walsh tire sa révérence après quatre décennies de bons et loyaux services : le bâtisseur des Pacers s’en va

Dirigeant historique des Pacers depuis près de 40 ans, Donnie Walsh a annoncé s’éloigner définitivement de la NBA juste avant de fêter ses 80 balais. Une décision forte pour celui qui est devenu un véritable monument dans l’Indiana au fil du temps grâce à son superbe travail pour faire gagner en compétitivité à une équipe bien triste avant son arrivée.

Joseph Donald (dit Donnie) Walsh a tout connu dans le monde du basket-ball. Modeste joueur universitaire n’ayant jamais pu fouler les parquets NBA, puis entraîneur adjoint et rapidement head coach en NCAA et NBA, cet homme est ensuite devenu l’un des dirigeants les plus emblématiques de l’histoire de la Ligue. Lié à un point difficilement imaginable aux Pacers, le bonhomme a une histoire de près de 40 ans avec cette franchise comptant tant pour lui et à laquelle il a tout donné. Sentant qu’il fallait tourner la page, l’homme aux 50 vies différentes a annoncé à la toute fin décembre 2020 au journal principal de sa ville d’adoption, The Indianapolis Star, se retirer définitivement du monde du basket à 79 ans. Même si elle était de plus en plus attendue et redoutée par beaucoup, cette nouvelle a énormément fait réagir outre-Atlantique. Il faut dire que le dirigeant est celui qui a commencé à faire gagner les Pacers, qui a notamment drafté Reggie Miller en 11è position en 1987 et aussi celui qui a permis à l’équipe d’atteindre les Finales NBA en 2000, malheureusement perdues 4-2 contre les Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant. Cependant, comme il l’a expliqué au journaliste Matthew Vantryon, Walsh sentait qu’il était le moment de quitter un milieu très énergivore, sans doute bien trop pour lui alors qu’il soufflera ses bougies d’anniversaire pour la 80è fois en mars 2021 :

« Je vieillis et je n’ai plus l’énergie nécessaire. C’est un sport de jeunes hommes. Ce travail a toujours occupé une grande partie de mon temps. Les Pacers ont toujours été dans ma tête. Cela me donne l’occasion de m’occuper de mes enfants, de mes petits-enfants et de ma femme (Judy) de 58 ans. »

Walsh a tout changé chez les Pacers entre son arrivée en provenance des Nuggets en tant qu’entraîneur adjoint en 1984 et aujourd’hui. Équipe de losers à l’époque, n’ayant jamais remporté un seul match de Playoffs depuis son intégration à la NBA en 1976, la franchise de l’Indiana est désormais devenue une habituée des phases finales et une place forte de la Conférence Est. Voilà en quoi a consisté le travail de longue haleine de Walsh : réussir à placer sur la carte cette équipe si souvent qualifiée de franchise de fermiers. D’abord débauché dans un rôle d’entraîneur adjoint les deux premières années, il devient ensuite general manager de l’équipe entre 1986 et 1988, et prend par la suite le costume de président de la franchise jusqu’au terme de la saison 2007-08. Après un passage par sa ville natale de New York et son expérience en tant que président des opérations basket des Knicks entre 2008 et 2011, ce travailleur passionné reprendra le cours d’une histoire jamais complètement refermée avec les Pacers. Resté conseiller du propriétaire des Pacers malgré son poste à Big Apple, Walsh signe un comeback en remplaçant Larry Bird en tant que président des opérations basket à son départ en juin 2012, mais laisse l’ancien moustachu reprendre son poste dès l’année suivante et devient lui consultant. Son rôle n’était bien sûr plus exactement le même mais son importance restait majeure au sein des décisions prises par le front office de la franchise. L’homme qui mériterait une statue à Indianapolis pour le remercier pour son travail de l’ombre dans le temps a reçu un hommage appuyé de la part de Herbert Simon, propriétaire des Pacers depuis 1983 le connaissant si bien, au sein d’un communiqué suivant l’annonce de son départ :

« Au cours de mes 30 ans de relation avec Donnie, j’ai été émerveillé de le voir aider à mener cette organisation à ce qu’elle est devenue. Il était certainement le bon dirigeant au bon moment, et la sagesse et les conseils inestimables qu’il a fournis au cours des décennies vont bien au-delà des limites du terrain de basket. »

N’importe quel fan des Pacers et même suiveur assidu de la NBA au cours des 40 dernières années sait qui est Donnie Walsh et connait son importance à Indianapolis depuis les années 1980. Après une vie professionnelle bien chargée ayant constamment tourné autour du basket-ball et de la NBA, le vieil homme va pouvoir profiter d’une retraite bien méritée. Pouvoir quitter les Pacers alors qu’ils trônent au sommet de la Conférence Est en ce début de saison (avec un bilan de 4-1) est un superbe clin d’oeil pour celui qui aura tant fait pour cette équipe.

Sources texte : IndyStar.com et NBA.com