ParionsSport a renouvelé son partenariat avec la NBA : la Française des Jeux aux couleurs américaines pour plusieurs saisons

Nous vous l’avons annoncé fin novembre et vous l’avez certainement vu sur nos plateformes, TrashTalk a un nouveau partenaire : ParionsSport. Il y a quelques jours, la marque de paris sportifs de la Française des Jeux a officialisé le renouvellement de son partenariat avec la NBA, montrant ainsi sa volonté de faire perdurer et d’accroître son offre sur un sport de plus en plus stratégique dans le secteur du pari en ligne.

Cela faisait déjà deux saisons (depuis 2018) que ParionsSport travaillait main dans la main avec la grande ligue américaine. Cela sera donc le cas pour au moins deux années de plus. Car malgré une année 2020 pleine de difficultés à travers un calendrier chamboulé, ces deux très grosses entités ont tiré de vraies satisfactions de leurs engagements mutuels. Pour ParionsSport, ce partenariat permet de renforcer sa position sur la marché des paris sportifs, notamment en ligne, en bénéficiant de droits à l’image exclusifs sur un sport clé. L’impact stratégique est très important comme le précise Karl Lorenzon, responsable marque et communication de ParionsSport :

« La NBA représente bien plus qu’une compétition. La NBA et les franchises qui la représentent sont des marques à part entière, à la fois puissantes et modernes. Elles dépassent le cadre du sport et s’inscrivent parfaitement dans un univers urbain qui se trouve être très proche de ParionsSport et de notre cœur de cible. Les fans de la NBA sont beaucoup sur le digital : sur les réseaux sociaux ou sur l’appli NBA. C’est une vraie correspondance. ParionsSport a une forte culture et pratique digitale. »

Dans cette optique, ParionsSport entend donc proposer une offre de plus en plus importante avec plus de 100 paris par rencontre sur un sport qui est parfaitement complémentaire des compétitions européennes, comme le souligne également Karl Lorenzon :

« Les sports américains nous permettent de proposer des paris en direct la nuit, sur une plage horaire étendue, ce qui est complémentaire avec les compétitions européennes qui se jouent principalement en journée ou en soirée. Parmi tous les sports US, le basket américain et donc la NBA sont les plus suivis en France. Il y a une vraie culture basket en France, une vraie connaissance de la NBA. Il y a aussi beaucoup de basketteurs français qui évoluent aux Etats-Unis. Le partenariat avec la NBA renforce notre engagement dans le basket. Nous sommes partenaires de la FFBB et des équipes de France de basket. »

Le basketball, et plus particulièrement la NBA, sera donc au cœur des priorités digitales du côté de la Française des Jeux dans les années à venir avec des contenus spécifiques, des jeux concours et d’autres surprises, sans oublier les contenus proposés par l’experte (H ou pas ?) Mary Patrux ou par vos serviteurs préférés sur votre site préféré et dans vos vidéos préférées.

Voici un partenariat complet, à la hauteur de notre NBA bien aimée dont le développement continue plus que jamais dans l’hexagone. Et ce pour notre plus grand plaisir.