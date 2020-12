NBA Top 5 du jour : Kelly Oubre Jr. a déjà mis tout le monde dans le rétro au classement des freaks les plus swags de NBA

Envoyez le NBA Top 5 du jour, petite sucrerie pour ceux qui ne voudraient consommer que le meilleur de cette nuit de basket. Rendez-vous immanquable pour voir et revoir des dizaines de fois tout ce que vous ne saurez jamais faire sur un terrain de basket, ou alors seul dans un gymnase et sans aucun témoin pour le prouver.

#5 : Spencer Dinwiddie qui sert l’avion de chasse Kevin Durant en contre-attaque, voilà le genre d’actions que vous devriez retrouver à peu près chaque soir de match à Brooklyn.

#4 : connexion Kyrie Irving / Kevin Durant / DeAndre Jordan, voilà le genre d’actions que vous devriez retrouver à peu près chaque soir de match à Brooklyn.

#3 : Stephen Curry nous fait la feinte bien connue du mec qui glisse pour ne pas défendre, mais ce bon vieux Juan Toscano-Anderson se charge de mettre Caris LeVert sous les verrous. Oui oui, Juan Toscano-Anderson, lui-même.

#2 : LeBron James aura 36 ans dans dix jours. LeBron James aura 36 ans dans dix jours. LeBron James aura 36 ans dans dix jours. LeBron James aura 36 ans dans dix jours. LeBron James aura 36 ans dans dix jours. LeBron James aura 36 ans dans dix jours. LeBron James aura 36 ans dans dix jours. LeBron James aura 36 ans dans dix jours. James Harden est gros. LeBron James aura 36 ans dans dix jours. LeBron James aura 36 ans dans dix jours. LeBron James aura 36 ans dans dix jours. LeBron James aura 36 ans dans dix jours.

#1 : si en plus d’être une sommité dans le swaggy game… Kelly Oubre Jr. commence à postériser Kevin Durant sur des putbacks, autant vous dire qu’on va vite se renseigner sur les modalités du PACS en Californie.

On a fait le tour, déjà, en image c’est juste en dessous et y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. A demain ? Evidemment.