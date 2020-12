NBA Top 10 du jour : la détente de Terrence Ross va très bien, merci pour elle

Premier Top 10 de la saison, et déjà quelques bonnes raisons de se prendre la tête à deux mains au réveil. Ou au coucher, enfin bref. Sans plus attendre on découvre les premiers héros de la saison, avec pour commencer… un changement de coiffure étonnant.

#10 : Ja Morant adore courir entre des plots de chantier, plutôt logique quand le pivot de votre équipe est un grutier lituanien.

#9 : Aaron Gordon se prépare tranquillement à se faire voler lors du prochain Dunk Contest.

#8 : John Collins ne joue pas pour les Rockets mais reste une sacrée fusée, ça c’est pour mes Anglais LV1 sûrs.

#7 : David Nwaba teste la défense extérieure de Drew Eubanks et des Spurs. Spoiler, c’est un massacre.

#6 : la connexion LaMelo Ball / Miles Bridges semble exister depuis toujours, si les mecs étaient des chanteurs français ce serait probablement Slimane et Vitaa.

#5 : Mason Plumlee est officiellement le Magic Johnson des temps modernes, et nous on va se reprendre une petite Suze avec la brioche.

#4 : James Harden arrive encore à faire des passes entre les jambes sans que le ballon frotte ses cuisses et ça, c’est une sacrée bonne nouvelle.

#3 : la détente de Terrence Ross va bien merci pour elle. Une belle raison de regarder le Magic cette année, ce qui ramène le nombre de ces raisons à… à une.

#2 : De’Aaron Fox, Marvin Bagley blablabla, l’entertainer number one des Kings cette saison pourrait bien s’appeler Richaun Holmes une saison de plus.

#1 : Brodric Thomas n’a joué que quatre minutes face aux Spurs mais c’était juste assez pour aller postériser Drew Eubanks – encore lui, le filou – et Trey Lyles.

On a fait le tour, déjà, en image c’est juste en dessous et y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. A très vite ? A très vite.