La trade deadline officiellement calée le 25 mars 2021 : retenez bien la date, surtout si vous aimez DeMar DeRozan

Alors que la saison régulière commence dans quelques jours, la NBA réalise ses derniers réglages concernant son calendrier, qui risque d’être chamboulé plus d’une fois au cours de la prochaine campagne. Lors du board of governors de la NBA jeudi, la date de la trade deadline a été fixée.

25 mars 2021. Entourez bien cette date en rouge car comme l’indique ESPN, elle correspond à la trade deadline de la prochaine saison NBA. Pas de surprise car c’est cette même date qui avait été communiquée il y a deux semaines par notre ami Shams Charania, mais c’est désormais officiel et validé. Si on ne connaît pas encore les affiches qui rythmeront le mois de mars (le calendrier NBA ne va pas plus loin que le 4 mars pour le moment, question de flexibilité), les équipes NBA savent à présent jusqu’à quand elles peuvent bouger leurs joueurs. Habituellement, dans une saison qu’on pourrait qualifier de « normale », la deadline est fixée au début du mois de février et c’est chaque année un moment phare du calendrier. Les semaines qui précèdent la date limite sont souvent riches en rumeurs, et le jour de la deadline est toujours accompagné d’une grande excitation par rapport aux transferts pouvant potentiellement tomber. Parfois, c’est assez calme, parfois ça part dans tous les sens, et certains trades peuvent même faire la différence dans la course au titre quelques mois plus tard. L’an passé, D’Angelo Russell et Andre Drummond ont notamment changé d’écurie, aucune conséquence sur le dénouement de la saison NBA mais on parle quand même de deux anciens All-Stars. Donc oui, on n’a pas que du Bruno Caboclo ou du Jordan McRae qui bougent.

Et la trade deadline de 2021 pourrait être particulièrement épique. Si vous avez vécu dans une grotte ces dernières semaines, sachez que James Harden veut absolument quitter Houston, et on se dit qu’un tremblement de terre de grande magnitude pourrait bien avoir lieu vers la fin du mois de mars, avec comme épicentre Houston et des secousses jusqu’à Philadelphie. Bon, si ça se trouve, le Barbu sera échangé demain et les trois dernières phrases seront à jeter à la poubelle mais pour l’instant, le dossier Harden est toujours bloqué alors on se dit qu’il y a peut-être plus de chances qu’il fasse ses valises dans trois mois. Autre joueur de renom qui pourrait changer de maillot, DeMar DeRozan. L’arrière des Spurs a pris sa player option à 27,7 millions de dollars durant l’intersaison et rentre donc dans sa dernière année de contrat avant de devenir agent libre en 2021. On sait que San Antonio est plutôt en mode reconstruction aujourd’hui avec ses jeunots, et la franchise texane pourrait ainsi transférer DMDR pour récupérer une contrepartie au lieu de le perdre contre nada. DeMar ne pense probablement pas à une prolongation de contrat avec les Spurs et sachant qu’il est encore un joueur capable de tourner en 20 points – 5 rebonds – 5 passes par soir, y’aura sûrement des intéressés, notamment parmi les franchises qui cherchent une pièce supplémentaire pour s’armer en vue des Playoffs. Certes, DeRozan en Playoffs, c’est pas ouf ouf, mais en deuxième ou troisième option, ça pourrait le faire.

En plus de la trade deadline, sachez aussi que le board of governors a confirmé le Coach’s Challenge pour une nouvelle saison, tout en permettant aux équipes d’avoir un roster actif de 15 joueurs au lieu de 13 les soirs de match, contexte sanitaire oblige.

Source texte : ESPN