James Harden est passé par Atlanta et Vegas « pour s’entraîner » : s’entraîner avec des entraîneuses, pas bête la bête

Premier entraînement, premier match, et désormais première apparition devant les médias. Ça y est, James Harden s’est exprimé concernant sa situation actuelle avec les Rockets, en contournant les questions bien comme il faut ou en offrant des réponses WTF.

Après tout ce qu’il s’est passé ces dernières semaines, on voulait entendre les explications de James Harden. Sa demande de transfert, ses sorties nocturnes avec Lil Baby, son arrivée tardive au camp d’entraînement, et tout ce qui va avec. Car c’est bien entendu la grande actualité à Houston à quelques jours seulement du début de la saison régulière. Un dossier qui fout un joli bordel dans une franchise désormais gérée par un nouveau manager général et un coach rookie en la personne de Stephen Silas, qui se retrouve avec une équipe remaniée pour son tout premier job. Comme vous pouvez l’imaginer, lors de la conférence de presse, James Harden a été interrogé concernant ses envies de départ et son comportement récent. Le plus souvent, il a trouvé des moyens pour esquiver, répétant à plusieurs reprises qu’il était concentré sur le moment présent et la préparation pour la saison à venir. Mais quand le journaliste d’ESPN Tim MacMahon a mis le Barbu on the spot par rapport à ses déplacements du côté d’Atlanta et Las Vegas, où il a été aperçu en train de faire la bringue, Harden a lâché une magnifique pépite.

Tim MacMahon : « James, quel message vouliez-vous faire passer en allant à Atlanta et Vegas alors que le camp d’entraînement était sur le point de commencer ? » James Harden : « Je m’entraînais. » T.M. : « S’entraîner pour quoi ? » J.H. : « Pour le début de la saison NBA. » T.M. : « En quoi aller à Atlanta et Vegas était bénéfique pour vous alors que les Rockets étaient en train de commencer leur camp d’entraînement à Houston ? » J.H. : « J’étais avec mes entraîneurs personnels. »

L’échange est croustillant n’est-ce pas, et il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir la Twittosphère prendre du bon temps suite aux réponses d’Harden. De notre côté, on pense qu’il s’est surtout entraîné pour lancer des billets en l’air, et on se demande si ses entraîneurs personnels ne sont pas de la gent féminine. Voilà voilà, vous en faites ce que vous voulez mais ce qui est sûr, c’est que l’ambiance est toujours aussi chelou du côté de H-Town. Ramesse a indiqué qu’il faisait désormais le nécessaire pour rattraper le retard accumulé ces derniers temps, autant par rapport à sa condition physique de match que par rapport aux principes mis en place par le nouveau coach Stephen Silas. Après une longue période de silence, Harden a donc commencé à parler basket avec Silas, tandis que la communication avec le manager général Rafael Stone est quant à elle toujours au point mort. Pour rappel, Harden n’a joué qu’un seul des trois matchs de pré-saison disputés par les Rockets ces derniers jours, match face aux Spurs dans lequel il est resté 21 minutes sur le terrain pour 12 points (3/10 au tir), 3 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 3 pertes de balle. Les Fusées ont une quatrième et dernière rencontre avant le début officiel des hostilités, elle est prévue ce jeudi toujours contre San Antonio.

Alors que les Rockets et James Harden font leur maximum pour ne pas parler des rumeurs de transfert à quelques jours du début de saison, ce dossier va planer au-dessus de la ville de Houston jusqu’à ce qu’il se débloque. La saison risque d’être passionnante à suivre dans ce coin-là du Texas.

