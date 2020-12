NBA Preview 2020-21 : les Philadelphia Sixers ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. On se pose aujourd’hui pour l’analyse des Philadelphia Sixers, et il y a beaucoup de choses à dire.

Les Sixers, sans doute l’une des équipes qui a le plus fait parler la saison dernière. Une saison décevante qui s’est terminée avec un méchant sweep au premier tour des Playoffs dans la bulle d’Orlando, pas vraiment le scénario qu’on attendait de la part d’une formation de Philly talentueuse et ambitieuse, mais finalement trop inconstante et pas assez équilibrée. L’histoire peut-elle être différente cette année ? Avec Daryl Morey aux manettes, Doc Rivers sur le banc et un effectif différent de l’an passé, on se dit que les Sixers ont les moyens pour rebondir derrière leur duo Ben Simmons – Joel Embiid, désormais entouré par des vrais shooteurs.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… Apéro ».