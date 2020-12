1h55 du matin, comme si la NBA voulait nous redonner la bonne habitude de ne pas dormir de la nuit, et voici qu’Adrian Wojnarowski nous envoyait la bombe de ce début de mois. Russell Westbrook vs John Wall, pardon monsieur ?

On garde les bonnes habitudes : une grosse breaking news = une vidéo dans la foulée, pour vous expliquer précisément de quoi il retourne. 19 minutes de papotage autour du mega-giga-maxi trade de la nuit, pour discuter un peu des retrouvailles de Russell Westbrook et Scott Brooks à Washington, pour parler de celles de John Wall et DeMarcus Cousins à Houston, de la future association entre Russ et Bradley Beal, et de celle, évidemment, entre John Wall et… James Harden, si toutefois le barbu décide finalement d’arrêter de faire la tronche et d’obliger ses dirigeants à sonder le marché. Un premier très gros domino qui tombe dans le Texas et qui en fera peut-être tomber d’autres, mais pour l’heure trop de pensées nous traversent. Quelle upgrade pour les Wizards ? Pour les Rockets ? D’autres moves à venir d’un côté comme de l’autre ? Et John Wall à Washington… statue ou pas ?

Allez, on s’installe et on attaque Le JTT : alerte, grosse bombe sur la NBA, Russell Westbrook part à Washington, John Wall à Houston !cette journée pluvieuse avec une petite vingtaine de minutes d’infos utiles pour être au jus et de bonne humeur. Pour le reste ? Le clavier va chauffer, let’s go.