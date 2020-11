Free Agency 2020 : qui sont les perdants jusqu’ici ? Apéro TrashTalk

Quasiment trois jours après l’ouverture de la Free Agency, un premier gros bilan s’impose. Et l’une des façons de faire le bilan, c’est de regarder qui sont les gagnants et les perdants. Après les winners, place aux losers, en prenant tranquillement l’Apéro.

La Free Agency 2020 s’est lancée ce week-end, et on a eu droit évidemment à de nombreuses signatures ! Que dire des premiers perdants ? Quelles franchises et quels joueurs s’en sortent le moins bien dans cette hype d’avant-saison ? De New York à Los Angeles en passant par Denver et le Texas, on fait un joli tour des States en essayant d’expliquer pourquoi telle ou telle équipe peut aujourd’hui être considérée comme perdante. Alors évidemment, le mode conclusions hâtives est activé car si ça trouve, les Pistons vont devenir la raquette la plus redoutable de la Ligue (ou pas) avec la signature de tous ces grands gaillards. On fait le point sur le marché des joueurs, à vous de juger !

C’est parti pour un deuxième Apéro de 36 minutes histoire de revenir sur les perdants de la Free Agency 2020. La réalité du terrain confirmera ou pas ce constat, et on pourra ressortir cette vidéo à l’avenir pour voir si on avait vu juste.