Qui sera le bust de la NBA Draft 2020 ? Avis de la rédaction, à ressortir en riant très fort dans un an

A deux semaines tout pile de la grand-messe du mois de juin novembre, les prédictions vont bon train pour savoir qui de James Wiseman, Anthony Edwards, Lamelo Ball, Killian Hayes ou Christian Jacquet sera appelé en premier sur l’estrade par Adam Silver. En attendant ? On a joué au scout à notre petit niveau, pour vous parler de notre gars pas bien sûr, celui dont on pense que le nom sera très vite sur toutes les lèvres mais plutôt avec un sourire narquois. Comme d’habitude c’est à lire avec tout le recul nécessaire, et rendez-vous dans un an pour causer ensemble de notre bust qui tourne à 22 points de moyenne.

Bastien

Deni Avdija : alors, soyons clairs d’entrée, j’aime beaucoup le joueur, son potentiel, sa personnalité et ce qu’il peut apporter de neuf en NBA. Je crois que Deni peut faire une longue carrière chez les Ricains. Mais ce qui m’inquiète, c’est sa place à la Draft. Top 4…? Vraiment ? J’ai l’impression qu’au mieux, au mieux du mieux, on a la trajectoire d’un Dario Saric, joueur suprêmement intelligent mais qui n’a pas l’explosion offensive pour être choisi aussi haut. Un super coéquipier, un excellent role player, mais de là à le choisir aussi haut ? Avdija pourra exciter de nombreux observateurs, et se rapprocher d’un Gordon Hayward dans son prime qui était All-Star après tout à Utah. Mais j’ai mes réserves, je serai le premier à admettre mes torts si Deni devient une star en NBA, je n’y crois pas au moment de sa Draft.

Nicolas

Anthony Edwards : candidat au premier choix de la Draft, Edwards a les atouts athlétiques pour exploser en NBA. Il a le talent et le physique. Par contre, j’ai des doutes à cause de plusieurs aspects : choix offensifs douteux, pas top en tant que playmaker pour les copains, irrégularité dans l’effort (en particulier défensivement où il ressemble parfois à un plot)… . Certes il fait partie des plus jeunes joueurs de la cuvée 2020 et n’était pas très bien entouré à l’université de Georgia, mais tout ça me refroidit un peu si on le considère comme un first pick. Je ne dis pas qu’Edwards ne peut pas devenir un joueur qui pèse en NBA, je ne dis pas non plus qu’il deviendra un bust, mais doucement sur les comparaisons avec Dwyane Wade ou Donovan Mitchell.

Ben

Anthony Edwards : on sait la pression qui accompagne un first pick de Draft tout au long de sa carrière. Attention donc si les premiers mois ne sont pas à la hauteur des attentes, car les fans des Wolves pourraient vite s’impatienter en se remémorant Andrew Wiggins par exemple. Pas un mauvais joueur de basket évidemment – il a même fini ROY – mais pas non plus le All-Star annoncé alors qu’il a déjà passé six ans dans la Ligue. Avec Anthony Edwards, le risque est le même. Physiquement, le produit de Georgia est déjà un monstre athlétique et il n’aura aucun mal à tenir le rythme chez les pros. Mais son adresse lui fait encore défaut et on lui reproche parfois son manque d’implication sur le terrain, notamment en défense. Le mot bust n’est certainement pas le plus approprié ici mais se faire sélectionner en première position d’une Draft au niveau global plutôt faible serait peut-être la pire chose qui pourrait arriver à Anthony Edwards vis-à-vis des espoirs que cela créerait chez certains. A lui de me faire mentir en devenant le troisième membre du big three à Minneapolis pour ramener les Wolves en Playoffs dès 2021 et en venant toquer à la porte du match des étoiles dans quelques années.

Giovanni

James Wiseman : autant prendre des risques et faire feu direct sur un mec qui sera probablement sur le podium de la Draft. Pourquoi James Wiseman ? Pourquoi un mec qui a envoyé dans les 30/15 pour ses quelques matchs NCAA ? Tout simplement parce que, déjà, il n’en a joué que trois et il me faut plus de garantie, et deuxièmement… parce qu’il me rappelle trop bien d’autres joueurs NBA. Il me rappelle qui ? Il me rappelle DeAndre Jordan, à moins qu’il me rappelle Roy Hibbert, à moins qu’il me rappelle Bismack Biyombo. Enfin bref, tout au mieux un grand qui court, qui défend et qui saute vraiment haut, avec quand même – j’aime bien exagérer, you know – autrement plus de mains que les trois girafes sus-citées. Le mec est immense (2m16) mais jouera un peu à contre-courant de son époque, à moins qu’il ne tombe sous la protection d’un staff qui veut faire de lui une machine à shooter, et là alors autant vous prévenir, y’a du boulot, genre énormément de boulot. Et si Wiseman nous sort une saison rookie, et une carrière, en 14/7, désolé mais pour un Top 2 ou 3 ça reste un bust.

Alexandre T.

Anthony Edwards : ce choix est peut-être sévère pour l’arrière de Georgia mais je serais aveugle si je ne relevais pas les quelques signaux inquiétants autour du joueur. Certains voient en lui un Donovan Mitchell, scoreur efficace parfois même inarrêtable mais d’autres parient plus sur un profil à la Andrew Wiggins et disons-le, c’est un ascenseur émotionnel qui pourrait piquer. Un peu trop porté sur ses stats, pas vraiment concerné par la défense, mauvais de loin, une sélection de tirs douteuse et un mental en pointillé, telles sont les caractéristiques qu’on peut trouver ici et là dans les avis des scouts. Demandez donc à un fan des Wolves à qui cette description lui fait penser et demandez-vous ensuite si vous voulez vivre ça pendant six années. Je crois que la réponse elle est vite répondue.

Clément

James Wiseman : parmi ceux qui me font peur dans cette Draft toute pétée askip, la palme revient à James Wiseman, juste devant LaMelo et son LaVar de daron. Non pas que le bougre soit assurément mauvais, mais sa suspension de la NCAA fait peur et son profil colle très peu avec la NBA actuelle même si des exceptions comme Rudy Gobert ou Clint Capela existent. L’archétype du mec arrivé en NBA dix ans trop tard : un abus de longueur, un abus de défense, un abus de contre, (pour plus d’abus, rendez-vous sur abus.com, ils vendent même des cadenas pour sa défense), mais sa trop faible propension à s’éloigner des panneaux et son corps trop frêle sont pour l’instant des freins. Un type tout maigre en haut des Mocks Drafts pouvant manquer de technique, ça rappelle beaucoup trop un certain Hasheem Thabeet. On espère pour lui qu’il ira plus haut, mais le spectre de l’ancien Grizzly plane. En tout cas, James Wiseman doit prier pour être sélectionné par les Warriors, pour des débuts sans pression dans un environnement où il aura tout de même sa chance.

Arthur

Deni Avdija : palmarès de Deni Avdija : je suis un Mario Hezonja qui n’a pas contré LeBron. S’il vous plaît, lisez la suite avant de trouver mon adresse pour venir m’apprendre le respect. D’abord, Deni Avdija est un grand prospect, ça, ça ne fait aucun doute. Je l’ai d’ailleurs vu rouler de manière significative sur l’Euro U20 en 2018. Mais Deni, si tu me lis depuis le Duty Free de Tel Aviv avec la dernière de Renaud dans les oreilles, lâche ce Toblerone qui coûte une mère et deux sœurs, il est encore temps de faire demi-tour. Oui, je reste très sceptique quant à ta capacité d’adaptation au sein d’une ligue où l’athlétisme est figure de proue, notamment sur le secteur intérieur. J’aurais préféré te voir quitter l’Euroligue après y avoir signé quelques gros cartons, il n’en est rien. Dis-toi juste que Vincent Poirier envoyait douze fois tes stats dans cette compétition. Une seule chose pourrait te sauver mon grand : être pick par une équipe qui te file les clés du semi-remorque en attaque, ce grâce à quoi tu pourrais user de ta vision du jeu pour faire la différence. Parce qu’honnêtement, en tant que role player d’un effectif quelconque, je ne mise pas un kopeck sur ta réussite.

Adrien

Tyrese Maxey : quand on est un combo guard et qu’on sort de Kentucky ces dernières années, on a quand même un sacré statut à tenir, et il faut savoir assumer les comparaisons. Tyrese, 20 ans et 1,90 m, débarque dans la Ligue et certains le voient sortir entre la 6 et 10ème place, ce qui parait quand même bien haut pour le profil. Alors oui, la cuvée est bien particulière cette année et le fait d’avoir un meneur qui sort d’une saison à 14 points de moyenne dans la fac réputée pour sortir des gros talents peut donner des idées à certains, mais c’est peut être un peu trop. Maxey est plutôt véloce, a un gros potentiel de scoreur, une bonne finition au cercle, et est pas mauvais défensivement, ça d’accord. Mais son adresse extérieure est vraiment pas géniale (29 % derrière l’arc cette saison) et globalement son QI offensif et ses choix de tirs ont encore besoin d’être fortement améliorés. Au delà du fait qu’il manque de volume de jeu et de masse musculaire, il ne semble pas non plus pour le moment en mesure de distribuer une tonne de bons caviars. On a le sentiment qu’il n’est pas vraiment un meneur de jeu au fond, mais qu’il se comportera plus comme un petit arrière. A lui de nous montrer qu’il a du talent, mais pour l’instant, pour moi, il y’a d’autres prospects bien plus complets qui mériteraient beaucoup plus leur place dans le Top 10, et Tyrese pourrait bien cirer les bancs NBA dès l’an prochain s’il n’arrive pas à se mettre au diapason.