Les highlights de la saison rookie de Nikola Jokic : spoiler, le gars n’a pas attendu 2020 pour lâcher du caviar XXL

C’est l’histoire d’un magicien habillé en basketteur. Un magicien souvent un peu pataud mais dont les exploits nous font oublier qu’il a le même physique que Dominique Dubois, tu sais, le pivot de la R2 de Montargis.

Dès sa saison rookie Nikola Jokic était déjà « différent ». Des mains d’orfèvre dans un corps de malabar géant, des yeux derrière la tête car ceux de devant sont cachés par les plissures de son front. Le petit bonbon du jour, où l’on se souvient du genre de caviars dont jouissaient à l’époque Kenneth Faried ou encore Danilo Gallinari et sa coiffure dégueulasse. Où l’on se rend compte – qui l’ignorait ? – que Steven Adams et Enes Kanter sont des plots, où l’on se rend compte également que quand Niko a le ballon au poste la seule solution viable reste la rédaction express d’un testament. On ne va pas se mentir, voici neuf minutes qui représentent à peu près quel genre de joueur nous rêvons tous aveuglément de devenir, alors que l’on se demande encore comment les coéquipiers du Joker peuvent voir arriver des passes que l’on ne suspecterait même pas devant notre écran.

Un conseil ? Tapez « Jokic assist » sur YouTube et appréciez le monde dans lequel vous vivez, car la technique est en passe d’être reconnue d’utilité publique par l’ordre des médecins.