La Free Agency 2020 des Cavaliers en 3 questions brûlantes : trois questions, mais aucune concernant un potentiel retour de LeBron

Comme Kevin Durant, la NBA est sortie de sa zone de confort en décalant l’ensemble de son calendrier pour aller au bout de sa saison coûte que coûte. De retour de la bulle, les franchises sont encore un peu dans le flou concernant la reprise mais une chose est sûre : on ne reverra personne sur les parquets avant la Free Agency 2020 qui s’annonce… particulière en temps de pandémie. Entre la Draft prévue en plein mois de novembre et une baisse possible du salary cap, les GM se préparent à transpirer dans les prochaines semaines. Aujourd’hui, on s’intéresse aux grandes questions qui vont caractériser l’intersaison des Cavaliers.

Comment va évoluer le dossier Andre Drummond ?

Arrivé à Cleveland lors de la trade deadline de février dernier contre… Brandon Knight, John Henson, un deuxième tour de Draft 2023 et un Mars, Andre Drummond représente à lui seul l’une des questions de l’intersaison à travers sa situation contractuelle. Le pivot de 27 ans possède une player option de plus de 28 millions de dollars sur la table et selon son choix, la marge salariale des Cavaliers sera bien différente au cours de l’intersaison. D’après les rumeurs, Dre devrait prendre son option et récupérer la belle petite somme qui va avec pour rester au moins une année supplémentaire dans l’Ohio. Drummond deviendrait ainsi agent libre en 2021 si aucune extension n’est signée avant. L’intérieur et la franchise de Cleveland discutent pour une prolongation de contrat mais visiblement, les deux parties ne voient pas vraiment les choses de la même façon. D’après Chris Fedor de Cleveland.com, les Cavs ne veulent pas casser la banque pour Andre (surtout vu les incertitudes financières du moment), qui n’est pas ce qu’on peut appeler un pivot moderne. Et si ce dernier n’est pas satisfait par le nombre de billets verts proposés par ses dirigeants, des rumeurs de transfert pourraient rapidement apparaître, en particulier à la prochaine trade deadline. Car même si les Cavaliers ont réussi à obtenir Drummond pour quasiment que dalle, ils voudront logiquement éviter un scénario dans lequel le joueur part sans aucune contrepartie en 2021. Après, Cleveland peut aussi très bien décider d’aller au bout du contrat. Certes, il y aura ce risque de départ à la Free Agency mais dans ce cas, ça libérera 30 millions dans la masse salariale qui pourront être réinvestis autrement. Le dossier Drummond présente donc plusieurs angles différents, et le fait qu’il n’ait joué que huit matchs avec Cleveland à cause de l’interruption de la saison contribue à l’incertitude entourant son avenir chez les Cavs.

La fin de l’ère… Tristan Thompson ?

Aux Cavs depuis 2011 et donc membre de l’équipe championne cinq ans plus tard, Tristan Thompson fait partie des meubles à Cleveland mais il n’est pas impossible qu’il quitte l’Ohio durant l’intersaison. Son contrat de 82 millions de dollars signé en 2015 est sur le point de se terminer, et Double T arrivera donc sur le marché de la Free Agency. À 29 ans et après une saison statistique plutôt solide (12 points, 10,1 rebonds), pas sûr que Thompson rêve de prolonger dans une franchise destinée à reconstruire jusqu’au prochain LeBron. Pas sûr non plus que les Cavaliers – qui possèdent ses Bird Rights – soient prêts à mettre les dollars sur la table pour le conserver absolument. Le dossier TT est forcément lié à celui d’Andre Drummond, et il ne faut pas oublier que Cleveland possède le cinquième choix à la prochaine Draft. Malgré la présence de nombreux guards dans la cuvée 2020, on voit mal Koby Altman drafter un joueur pour le backcourt vu les récents choix des Cavs (Collin Sexton, Darius Garland), ce qui pourrait signifier la sélection d’un intérieur. Sachant que Drummond devrait prendre son option et que Kevin Love est quasiment intransférable vu son contrat, y’a moyen que Thompson ne prolonge pas. Tout cela étant dit, on n’exclut pas non plus le scénario d’une extension hein. Le joueur comme la franchise restent intéressés pour continuer l’aventure, Double T est un vétéran respecté dans le vestiaire, reste à voir si « ça a du sens » comme dirait le manager général de la franchise.

Que vont faire les Cavaliers de leur mid-level exception ?

Si Andre Drummond prend son option, ce qui est probable, les Cavs n’auront pas beaucoup de marge de manœuvre durant l’intersaison, mais les fins de contrats de Matthew Dellavedova et Tristan Thompson permettent à la franchise de l’Ohio de s’éloigner de la luxury tax, ce qui donne à Cleveland le droit d’utiliser la mid-level exception en intégralité. Elle devrait être d’une valeur d’environ 9 millions de dollars et d’après Chris Fedor de Cleveland.com, les Cavaliers pourraient miser sur un seul joueur s’ils estiment que ça vaut le coup, ou répartir l’investissement sur plusieurs éléments. Quelques noms ont été balancés par Fedor : Derrick Jones Jr., Pat Connaughton, Michael Kidd-Gilchrist, Josh Jackson, Harry Giles, Jakob Poeltl, Michael Carter-Williams, Chris Boucher… Bon ça fait pas rêver, on vous l’accorde. Le marché des agents libres n’est pas très attractif cette année et d’après Fedor, la meilleure option serait encore de prolonger Tristan Thompson au lieu d’utiliser toute la MLE pour tenter de se renforcer avec des joueurs venant de l’extérieur, l’objectif étant aussi d’éviter la luxury tax, surtout vu le contexte économique actuel. Les Cavs pourraient par contre tenter de recruter en intégrant leur cinquième choix de Draft dans un potentiel échange.

L’intersaison des Cavaliers va se jouer autour de ces trois grands axes. Il y a quelques dossiers intéressants à suivre dans l’Ohio, reste à voir comment tout ça va se goupiller. En tous les cas, la franchise de Cleveland voudra faire ce qu’il faut pour se rapprocher de la course aux Playoffs la saison prochaine.