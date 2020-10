Le replay du live Heat – Lakers : dernière soirée NBA avant un bail, on voulait être ensemble

Le rendez-vous était immanquable, à 1h30, la nuit dernière. Un rencart avec l’histoire d’abord, avec la famille et les potes aussi, pour vivre tous ensemble le potentiel dernier match de la saison NBA avant un sevrage forcé et non choisi.

Pour ceux qui ont oublié de mettre le réveil, on vous propose une petite séance de rattrapage pour vivre cette soirée dans les conditions du direct et confortablement installés dans le canapé. Autant se mettre bien car on ne va pas se mentir, ça n’a pas été le plus beau match de panier ballon du siècle qui était espéré par certains. La titularisation d’Alex Caruso côté Lakers et le retour surprise de Goran Dragic n’y ont pas changé grand-chose, le match était rapidement plié pour Los Angeles qui a pu profiter de sa soirée sans transpirer pendant que le staff était en train de mettre le champagne au frigo pour qu’il soit suffisamment frais au buzzer final. Pas de finish comme au Game 5, les Purple and Gold obtiennent le 17è titre de leur histoire et rejoignent ainsi les Celtics au nombre de bannières à accrocher au plafond. Une victoire pour Kobe, pour les fans qui n’avaient plus connu une telle joie depuis 2010 et tout simplement pour la NBA qui a su parfaitement gérer un contexte difficile pour terminer sa saison sans mauvaise surprise à cause du COVID-19.

Une fois les larmes séchées, vous connaissez la suite par coeur. On se pose et on se refait ce grand moment de basket en trouvant si possible le replay vidéo de match qui va avec et avec des pop-corn chauds pour accompagner tout ça. De toute façon, il n’y aura pas de NBA à la télé avant un moment, alors autant en profiter.