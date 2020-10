Anthony Davis, une saison, une finale, un titre : le monosourcil est déjà à la mode en Californie

Débarqué à L.A. en juin 2019 après des mois de négociations, Anthony Davis a donc officiellement transformé les Lakers et apporté à LeBron le coup de main nécessaire pour aller chercher un titre de plus, son premier à Los Angeles. Première saison pour AD en Californie et premier titre, l’intérieur n’a pas perdu de temps.

A l’été 2018, une association Anthony Davis – LeBron James paraissait impensable. Un an avant la draft de Zion, c’est bien AD qui représentait le futur des Pelicans. Les Lakers eux, venaient de s’offrir le luxe de récupérer LeBron, et retrouvaient le sourire après quelques années galères à squatter le fond de la Conférence Ouest. Bref, chacun chez soi, tout allait bien. Puis quelques semaines avant le lancement de la saison 2018-19, on apprenait que le franchise player des Pels se séparait de son agent pour rejoindre l’agence Klutch Sports, la même que le cyborg débarqué aux Lakers quelques mois plus tôt. Une news pas si intéressante que ça a priori, mais qui a rapidement pris une autre dimension. Les envies de départ d’AD commencent alors à leak un peu partout et on s’active autour de la Ligue pour prendre la température. Lakers, Celtics, Nets et Knicks sont sur le dossier mais très vite, c’est la franchise de la Cité des Anges qui tient la corde. AD demande officiellement son trade début 2019, et se fait taper sur les doigts par la Ligue : 50 000 dollars d’amende pour faire bouger les choses, le mec était vraiment désespéré en Louisiane. Mais ça fonctionne, les choses s’accélèrent effectivement… puis tombent à l’eau. Les dirigeants des Pelicans ne sont pas hyper chauds pour lâcher leur superstar, les tensions montent et la deadline arrive. Fin du feuilleton ? Pas vraiment. La saison se termine, les Lakers ont galéré, ratent les Playoffs et veulent entourer LeBron à tout prix. Changement de décisionnaire des deux côtés, les négociations reprennent et mi-juin, New Orleans accepte son sort : la Woj Bomb tombe. Anthony Davis rejoint les Lakers en échange de Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart et trois premiers tours de Draft.

Un gros trade qui annonçait un été bien chargé en NBA. Les cartes sont redistribuées un peu partout, les voisins des Clippers ramènent un autre duo de superstars en Californie, RussWest rejoint son pote James Harden à Houston, la Conférence Ouest se renforce, comme si elle en avait besoin. Dans cette saison 2019-20 particulière et pleine d’incertitudes, les Lakers ont toujours tenu le cap, notamment grâce à leur nouvel intérieur. Il ne faudra que quatre matchs à AD pour rappeler la Lakers Nation au bon souvenir des intérieurs dominants de l’histoire de cette franchise. 31 minutes seulement contre les Grizzlies pour une perf’ en 40-20 au bout d’une semaine, la première de ce genre depuis 2003 et un autre intérieur dominant (spoiler, c’est pas Samaki Walker). Welcome to Los Angeles. Retour à New Orleans un mois plus tard, sans pitié il plante 41 points sur son ancienne franchise. Karl-Anthony Towns en prendra 50 sur le museau deux semaines plus tard. Bref, on ne vous fait pas un dessin, AD enchaine les perfs, domine des deux côtés du terrain et se retrouve logiquement starter au All-Star Game, aux côtés de LeBron. Une association monstrueuse avec le King qui permet au monosourcil de s’éclater sous le soleil de Californie. Moins de responsabilités, plus d’espace, plus de tickets shoots depuis le parking, AD s’éclate et ça se voit. Dominant en Playoffs, il sera encore hyper efficace en Finale (25,0 points, 10,7 rebonds, 3,2 passes, 2,0 contres à 57,1% aux tirs et 42,1% à 3-points) mais laissera le trophée de MVP à LeBron, avec le sourire. Une saison, une finale, un titre, le monosourcil n’est pas venu en Californie pour perdre son temps.

Mission réussie pour Anthony Davis, Los Angeles est aux… anges, toute la ville est prête à adopter le monosourcil. Première saison, premier titre, mais peut-être pas le dernier pour AD qui va devoir gérer sa player option pour la prochaine saison.