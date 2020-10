225€ à gagner avec un pari sur un Rajon Rondo qui envoie des caviars décisifs pour les Lakers

C’est un nouveau dimanche soir de Playoffs NBA qui nous attend et ce sera le dernier pour cette saison 2019-20 ! Finales obligent, il n’y a qu’une seule rencontre cette nuit dans notre grande ligue préférée : le match 6 entre le Miami Heat et les Los Angeles Lakers. Il n’en reste pas moins que les opportunités de poser un bon pari restent nombreuses. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Pour cette soirée ornée du match 6 entre le Heat et les Lakers, ce sont deux cotes bien charpentées que nous vous proposons. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

01h30 : Heat (3,00) – Lakers (1,40)

Le pari principal du jour

Rajon Rondo va faire au moins 5 passes décisives ET les Lakers vont gagner (2,25) : depuis son retour dans le groupe Lakers au début de la série contre les Rockets, Rondo a proposé beaucoup de très bonnes séquences de jeu en sortie de banc. A plusieurs reprises, il a été le deuxième métronome et un vrai facteur X pour Los Angeles. Sur ces Finales, il est sur une lancée identique même si son dernier match (le game 5) fut en-dessous. Il n’empêche qu’à part dans le Game 1, l’ami Rajon a toujours distribué au moins 5 passes décisives, avec une pointe à 10 dans le match 2. Quand il sera sur le terrain, il aura le ballon en main, il aura l’occasion de mener le jeu, de trouver ses coéquipiers en bonne position. L’imaginer offrir ce soir encore au moins 5 caviars n’a rien de fou. Il faut en revanche que les Lakers gagnent pour valider cette bien belle cote. Et là, d’autres facteurs entrent en ligne de compte comme l’état physique d’Anthony Davis ou celui de Bam Adebayo, le niveau de la performance de Jimmy Butler, l’adresse de Danny Green ou encore la compréhension du jeu de Markieff Morris ou Kyle Kuzma… Pour autant, les Lakers restent les favoris pour une victoire donc avis aux amateurs de jolies cotes : 2,25 ici c’est risqué mais pas insurmontable.

Une autre cote tentante

Duncan Robinson marque 4 paniers à 3 points ou plus (1,95) : le sniper du Heat a planté de loin à 7 reprises lors du dernier match alors qu’il était en difficulté depuis le début de la série. Ce soir, il aura ses tirs, à voir à quel point le défense des Lakers le laissera ouvert mais D-Rob aura ses tirs. On sait qu’il peut prendre feu à tout moment et se transformer en une sorte de Klay Thompson. C’est l’idée de cette cote. Tentante.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).