205€ à gagner avec un pari sur un duo LeBron James – Anthony Davis qui perfore la défense du Heat

Dring-dring, les Finales NBA sont là, pour le plus grand bonheur des fans de balle orange. Alors oui, comme la fin approche à grands pas, il y a de moins en moins de matchs au programme mais les opportunités de poser un bon pari restent nombreuses. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

03h00 : Heat (3,60) – Lakers (1,30)

Le pari principal du jour

LeBron James et Anthony Davis marquent au moins 25 points chacun (2,05) : cote intéressante ici car le pari semble assez jouable. Si le duo LeBron James – Anthony Davis n’était pas au top dans le Game 3, on peut dire que ça ressemble fortement à une anomalie car les deux monstres réalisent de très gros Playoffs ensemble. Déjà, ils auront à cœur de rebondir après la défaite de dimanche, et puis on parle quand même de deux mecs qui tournent à au moins 27 points par match sur ces Finales 2020. Si vous voulez un échantillon plus grand, sachez que LeBron possède une moyenne de 26,9 unités sur l’ensemble des Playoffs, tandis qu’AD monte à 28,5. Franchement, y’a moyen, même avec le potentiel retour de Bam Adebayo.

Une autre cote tentante

Jimmy Butler marque 25 points ou plus (1,85) : tout simplement monstrueux dans le Game 3, Jimmy Butler réalise pour l’instant de très grosses Finales NBA et ses performances permettent au Heat d’être toujours en vie. 23 points dans le premier match, 25 dans le second, 40 dimanche, il est en mission le mec, surtout avec les absences de Bam Adebayo et Goran Dragic. Le premier a des chances de revenir ce soir et si c’est le cas, ça devrait bien aider Miami mais il est clair que Jimmy restera l’option numéro un. Les Floridiens ont besoin qu’il soit très agressif et en mode scoreur + playmaker. On le voit donc atteindre à nouveau la barre des 25 points, avec une belle cote à 1,85.

