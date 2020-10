NBA Top 5 du jour : les têtes en courtside nous donnent l’occasion de rappeler que le Livre TrashTalk est apparu en antenne nationale

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs et encore plus pendant les Finales. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas une action du match qui est à l’honneur ce matin mais plutôt un bail en « tribunes ». Ceux qui comme nous étaient là en direct l’ont forcément remarqué : l’apparition plein écran d’un joli livre jaune qui doit forcément parler à certains d’entre vous. Pour les images c’est juste ici, et pour l’émotion on en reparlera à froid parce qu’on est encore tout émoustillé. Pour le reste ? Une interception de Jimmy Butler suivie d’un dunk en contre-attaque, une feinte de papy de… Jimmy Butler sur Kyle Air Kuzma, Rajon Rondo qui régale la planche et Anthony Davis et enfin ce même Anthony Davis qui pose son sac à enfants sur le dos de Dede Iguodala. Cinq actions spectaculaires mais loin de l’être autant que le Livre TrashTalk en mondovision, parce que merde, on a bien le droit d’être un peu chauvin non ?

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car dès demain soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.