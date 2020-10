NBA Top 5 du jour : open bar dans la raquette du Heat, tout le monde en a profité, surtout Anthony Davis

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Quand le Bam n’est pas là, les sourcils dansent. Ou plutôt le sourcil. Anthony Davis s’est bien amusé cette nuit face à une équipe du Heat privée de son meilleur défenseur intérieur. AD a clairement fait comprendre à Erik Spoelstra qu’il n’en avait pas grand-chose à foutre de sa zone, et encore moins de Kelly Olynyk. Le Brow se fait quand même bien scotcher par Kendrick Nunn qui lui rend une vingtaine de centimètres en entrée de Top 5 mais après c’est tout pour les Lakers. Les Purple and Gold se sont amusés dans la raquette des Floridiens cette nuit et nous proposent une belle compil de alley-oops avec Rajon Rondo dans le rôle du distributeur de caviars en chef. Allez, ces Finales NBA pourraient se terminer plus vite que prévu alors on vous conseille de bien profiter de ce Top 5.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car demain soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.