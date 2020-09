NBA Top 5 du jour : pas de show Tyler Herro cette fois, Daniel Theis s’est occupé du gamin

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Pas de Tyler Herro show cette nuit. Boston a sans doute moyennement apprécié le fait de se faire balader par un rookie lors du Game 4, alors Daniel Theis a donné sa petite crêpe au gamin, parti un peu trop en exploration dans la raquette des Celtics. On était sur un match à élimination donc forcément pas de fioritures sur le reste de ce Top 5. Un and-one de Goran Dragic, une jolie passe de Kemba en mode Steve Nash et deux dunks puissants, impulsion deux pieds de Kelly Olynyk et Jaylen Brown. Simple et efficace.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.