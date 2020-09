Mike Malone un poil frustré par l’arbitrage du Game 4 : « On va faire comme les Lakers et contacter la NBA pour avoir des lancers »

Frustrés par le faible nombre de lancers francs accordés à LeBron James lors des premiers matchs de leur série face aux Nuggets, les Lakers n’ont pas hésité à toquer à la porte de la Ligue avant la quatrième rencontre de la nuit dernière. Et visiblement, ça a plutôt marché alors Mike Malone compte faire pareil.

Quatre lancers dans le Game 1, quatre dans le Game 2, et seulement deux dans le Game 3. Ces chiffres représentent le nombre de lancers francs de LeBron James au cours des trois premiers matchs de la série opposant les Lakers aux Nuggets en Finale de Conférence Ouest. Dix en tout, un total beaucoup trop faible aux yeux des Californiens, qui ont ainsi décidé de contacter la Ligue à travers « les voies appropriées » histoire de mettre un petit coup de pression sur les arbitres avant le Game 4. Dans celui-ci, l’histoire fut bien différente. 14 lancers francs pour le King, 14 également pour l’autre star des Lakers Anthony Davis, et 35 en tout pour les Angelinos, contre seulement 23 pour les Nuggets. Cette différence a sans surprise tapé dans l’œil de Mike Malone. Après la défaite des siens 114-108, le coach de Denver a fait une spéciale dédicace à son homologue Frank Vogel en reprenant sa formule, se plaignant ainsi de l’arbitrage d’une manière subtile tout en y ajoutant une pointe de sarcasme. Et ce n’est pas pour nous déplaire.

« Ils sont allés sur la ligne à 35 reprises. Je pense que je vais devoir utiliser les voies appropriées, comme ils l’ont fait, pour voir si on peut trouver une solution afin d’obtenir plus de lancers francs » a-t-il déclaré via ESPN.

Forcément, quand on voit le nombre de lancers pour LeBron dans ce Game 4 par rapport aux trois premiers matchs de la série, c’est tentant de vouloir faire le raccourci et de crier au favoritisme, les chiffres allant d’un extrême à l’autre. Mais ce n’est pas tant le nombre de lancers accordés à James qui frustre Mike Malone, c’est surtout le manque de coups de sifflet pour son meneur Jamal Murray en fin de match, quand il a attaqué le cercle à plusieurs reprises.

« Je pense qu’en fin de match, sur plusieurs attaques de Jamal Murray vers le panier, il y a eu contact. Nous allons regarder la vidéo et envoyer quelques passages à la Ligue. Nous allons contacter la NBA pour défendre notre point de vue. Est-ce que le fait qu’ils soient passés par les voies appropriées a joué en leur faveur ? Je n’en ai aucune idée. La NBA fait du bon boulot pour être à l’écoute. On espère que lors du prochain match, certaines de ces fautes seront sifflées. »

La question de l’arbitrage avait déjà été évoquée après le Game 1, dans lequel les Nuggets ont beaucoup été en foul trouble (c’était encore une fois le cas pour Nikola Jokic et Paul Millsap hier), ce qui a permis à Los Angeles d’obtenir un wagon de lancers francs. On peut comprendre la frustration des Pépites, qui possèdent le costume de « petit frère » face aux grands Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Mais évidemment, ils ne peuvent pas s’arrêter là-dessus s’ils veulent réaliser une nouvelle remontada des familles. Et Mike Malone ne rejette pas simplement la faute sur les hommes au sifflet. Il sait que son équipe n’a pas fait ce qu’il fallait pour espérer égaliser dans la série la nuit dernière, les Nuggets accordant beaucoup trop de points sur seconde chance. Donc il faudra absolument verrouiller le rebond dans le Game 5, une vraie priorité. Et si avec ça Denver peut obtenir quelques calls en plus, ça sera tout bénef.

Les Nuggets vont contacter la Ligue, alors on surveillera de près la manière avec laquelle le Game 5 se déroulera au niveau des coups de sifflet pour les deux équipes. On verra si Jamal Murray terminera avec 15 lancers francs à la fin du match.

