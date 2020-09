NBA Top 5 du jour : Jayson Tatum déploie ses ailes en mode grand condor, ça rappelle les Mystérieuses Cités d’or

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Colloque collectif aujourd’hui dans le Top 5. Pas de panier facile sans le caviar qui va avec, et ces quelques minutes de highlights ci-joints ne nous contrediront pas. Marcus Smart pour Jaylen Brown, Gordon Hayward pour Daniel Theis, Gordon Hayward pour Jayson Tatum, Jayson Tatum pour Jaylen Brown, et ça aurait bien pu continuer toute la nuit tellement l’alchimie fut retrouvée ce soir chez les C’s et le plus important… pendant 48 minutes.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.