NBA Top 5 du jour : la minute « hein quoi comment pourquoi mais qu’est-ce » vous est présentée par Marcus Smart

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Un peu de nouveauté au petit matin ? Ça ne fait pas de mal. Pas de Giannis Antetokounmpo ni de LeBron James, plutôt logique quand ils ne jouent pas, mais des foufous moins habitués aux joies du Top 10. Pascal Siakam tout d’abord, qui entretient la flamme des Raptors au buzzer de la mi-temps, puis Jordan Clarkson, toujours plus à l’aie pour marquer des shoots de HORSE avec des mains dans la tronche plutôt que des tirs ouverts. Same pour un Michael Porter Jr. solide dans les airs, alors que le jeune Robert Williams II s’est une nouvelle fois remarqué cette nuit, cette fois-ci en claquant un 100% au tir dont un énorme putback sur la défense pour une fois bien passive des Dinos. Mais notre grand vainqueur du jour ? C’est Marcus Smart, un Damian Lillard dans la poche gauche, un Stephen Curry dans la droite et allons-y gaiement, un Marcus qui aura donc inscrit la bagatelle de cinq tirs primés le temps d’un atchoum.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle, too COVID.