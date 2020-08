240€ à gagner avec un pari sur un duo Jayson Tatum – Kemba Walker qui artille de loin

C’est un dimanche soir full Playoffs NBA qui nous attend ! Le bonheur quoi ! Et comme chaque jour depuis le début des hostilités de post-season, il y a quelques jolis matchs au programme, trois exactement. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

19h00 : Raptors (1,75) – Celtics (2,17)

21h30 : Mavericks (5,50) – Clippers (1,18)

02h30 : Jazz (1,71) – Nuggets (2,25)

Le pari principal du jour

Jayson Tatum ET Kemba Walker marquent au moins 3 tirs à 3 points CHACUN (2,40) : sur ce match, Unibet propose toute une série de « Fun Bets » histoire de changer de style de pari. Certaines propositions sont un peu trop « fun » à notre goût pour être tentées mais cette cote autour du duo Tatum – Walker est loin d’être irréalisable. Voici pourquoi on y croit : sur la régulière, Jayson Tatum a pris un peu plus de 7 tirs primés par match, en a mis 40,1% soit 2,9 en moyenne. Sur la série contre les Sixers, il a confirmé sa montée en régime et prise de confiance avec presque 8 tentatives pour 45% de réussite soit 3,5 dedans en moyenne par match. Imaginer l’ailier des Celtics prendre son lot de tirs lointains ce soir et en convertir au moins 3 n’a rien de fou même si la défense de Toronto sera bien évidemment très attentive. Pour Kemba Walker, il est plus compliqué de déterminer une vraie tendance car sa régulière a été hachée par les blessures et ses performances dans la bulle – avant Playoffs – n’ont pas montré tant de choses que ça hormis le fait qu’il aime toujours autant artiller de loin. Le meneur est monté en puissance dans la série contre Philadelphie. Lors de deux derniers matchs il a rentré 3 puis 4 tirs primés pour 8 puis 9 tentatives. Il aura en face de lui un Kyle Lowry avec un pied endolori et les Celtics ont besoin des points de leur meneur qui va prendre ses tirs. Il va falloir que ça tombe dedans pour cette cote passe. C’est osé mais loin d’être infaisable.

Une autre cote tentante

Michael Porter Jr va faire au moins 0,5 passe décisive (1,80) : en clair, si le tout jeune ailier des Nuggets fait UNE passe décisive, c’est gagné. Il est vrai que cela comporte un risque étant donné que tout aussi talentueux soit-il, Porter Jr semble parfois évoluer avec des œillères et avoir du mal à lâcher son ballon. Mike Malone l’a remis en sortie de banc depuis deux matchs, principalement pour des raison défensives mais MPJ a toujours un temps de jeu correct et cela devrait être encore le cas cette nuit car il apporte une énergie et une capacité de finition non-négligeables en attaque pour Denver. Lors des deux derniers matchs, MPJ a délivré une passe décisive. C’est bien la preuve qu’il en est capable. On misera donc sur un match à haut scoring mais assez serré, dans lequel Porter Jr aura pas mal de ballons offensifs qu’il transformera en caviar pour un copain au moins UNE fois. Oh, UNE fois !

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).