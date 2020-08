Preview de la soirée NBA : trois bons matchs pour finir le week end, le remède anti-dépression du dimanche soir

On s’est enfin remis au basket hier soir, avec deux éliminations et une belle victoire de Houston, et franchement on s’est bien amusé. Ce soir aussi, puisque ça pourrait prendre des tickets d’avion direction Denver ou Dallas, alors que démarrent aussi officiellement les demi-finales de l’Est. Il va y avoir beaucoup de choses sympathiques à voir, alors on se fait une belle mise en bouche tout de suite !

Allez, ce soir c’est décollage à 19h et on prend directement beaucoup d’altitude avec un é-nor-me match 1 entre Raptors et Celtics. Un match qui devait avoir lieu jeudi, mais les événements ont fait qu’il sera finalement programmé ce jour. Dans tous les cas, tous les indicateurs annoncent que ça va être une grande réussite, sur le terrain mais aussi dans la symbolique. Tout le monde sera présent hormis Gordon Hayward qui est rentré à Boston pour soigner sa blessure à la cheville droite. Deux équipes, deux sweeps aux premier tour, deux manières de jouer très séduisantes, mais un seul gagnant, vous voyez le genre. Pour être totalement prêt à rentrer dans cette série qui s’annonce énorme, vos deux serviteurs d’analyse fine préférés vous proposent une preview ultra complète ici. Il est maintenant 21h30, on s’en est mis plein les mirettes mais pas question de s’arrêter là. On enchaîne donc avec un Clippers – Mavericks qui sera également une belle affiche, d’autant plus que les Voiliers ont l’opportunité de fermer la boutique ce soir. Il suffira pour cela d’une victoire mais en face, la bande de Luka Doncic, même privée de Kristaps Porzingis, n’abandonnera pas sans tout donner. Ça va bien sûr être très dur, mais on ne sait pas encore de quoi est capable le grand malade de Slovénie lorsqu’il est dos au mur.

Deuxième match terminé, il est genre minuit et des bananes et il reste 2h30 à tuer avant le début du troisième et dernier match de la soirée. Il va donc falloir s’occuper pour éviter de s’endormir, ce serait moche. Il y a Netflix pour se mater un bon petit film, ou continuer votre petite série tranquilou. Pour les fans d’animé, on vous recommande fortement Dr. Stone, petite merveille sur un monde sans humainsn et si vous voulez manger un bout, chez nous on se défonce actuellement au taboulé, notamment notre Psy qui en est amoureux. Mine de rien, avec tout ce blabla, il est enfin 2h30. Il y a 3-2 dans la série, car Nikola Jokić a daigné jouer un peu au dernier match pour recoller au nombre de victoires. Sortie à reproduire ce soir pour éviter de finir dans le Happy Meal de Donovan, et surtout dans l’avion direction le Colorado. Il faudra faire preuve de sérieux et surtout être concerné, car en face le Jazz ne va pas manquer l’occasion de s’offrir une demi-finale de Conférence. Allez, on est déjà au petit matin et pendant que certains se lèvent, nous on se couche, Orlando life en direct de l’axe Vendée – Paris – Ain, vous connaissez.

Trois rencontres d’une grande qualité un dimanche soir, c’est le meilleur contre pour le traditionnel cafard de fin de week end. En plus demain c’est lundi, meilleur jour de la semaine. On va se régaler de 19h jusqu’au bout de la nuit et on a hâte que ça commence, alors rendez-vous en fin d’après midi, topette !

