Carmelo Anthony espère rester à Portland la saison prochaine : « pourquoi aller ailleurs quand les choses se passent bien »?

C’est l’heure du bilan à Portland ! Tout juste éliminés par les Lakers en Playoffs, le board de l’Oregon doit déjà prévoir sa stratégie pour la saison prochaine. Bonne nouvelle : ils n’auront pas besoin de plan de séduction pour conserver Carmelo Anthony dans leurs rangs. Car l’ailier ne se voit nulle part ailleurs.

Après la brillante victoire des Lakers cette nuit, les Blazers sont officiellement en vacances. Difficile de lutter contre le leader de la Conférence Ouest quand ta star est à l’infirmerie et que son lieutenant joue à moitié blessé. Toujours est-il que Portland n’a pas fait tâche contre l’un des favoris pour la win finale et il faudra garder les points positifs pour bâtir la saison prochaine. Parmi eux, le retour au premier plan de Carmelo Anthony. Débarqué sur la pointe des pieds dans l’Oregon pour faire taire toutes les mauvaises langues qui le voyaient déjà à la retraite, Hoodie Melo a rendu de fiers services à sa franchise : 15 points par match mais aussi 6 rebonds avec un très propre 38,5% du parking. A 36 ans, l’ancien chouchou du Garden le sait : il n’est plus une première option en attaque mais sa palette offensive ainsi que son expérience peuvent encore servir dans l’ombre d’une star comme Damian Lillard. Son match de cette nuit prouve qu’il lui reste largement de quoi s’amuser dans cette ligue pendant quelques années encore. Cela tombe bien, son contrat prend fin cet été. Quel plan pour la suite ? Toutes les options sont ouvertes mais clairement, l’ailier a une préférence et il ne l’a pas cachée. Des propos retranscrits par ESPN.

« Dans mon esprit, je serai de retour dans la bagarre quand la saison prochaine débutera. J’espère que ce sera à Portland. Je pense avoir trouvé ma maison ici. Quand vous trouvez un endroit où vous êtes à l’aise, où vous pouvez être vous-mêmes, alors vous souhaitez que rien ne change. Pourquoi aller ailleurs quand les choses se passent bien ? »

Des propos qui devraient plaire à tout le vestiaire des Blazers. En effet, après la défaite, C.J. McCollum n’a pas manqué de rendre hommage à son « fantastique » coéquipier tout comme le coach Terry Stotts.

« Je me sens vraiment honoré d’avoir pu le coacher. C’est un Hall of Famer en tant que joueur mais aussi en tant qu’individu. »

On l’a bien compris, tout ce beau monde ne rêve que de se retrouver à l’automne prochain (plutôt en fin d’année pour la reprise) pour attaquer un nouveau chapitre. Le board ne doit pas être mécontent non plus puisqu’avec des finances dans le rouge, les options à moindre coût étaient plus que limitées et aucune ne s’approchaient du niveau d’un Melo. Un happy end pour tout le monde en fin de compte.

Carmelo Anthony de retour à Portland à la rentrée ? C’est bien possible ! L’ailier a trouvé son nid d’amour au Moda Center et il a l’air bien douillet. Les fans de l’Oregon auront-ils droit au Hoodie stepback une saison supplémentaire ? La balle est dans le camp des dirigeants.

Source texte : ESPN