Les Games 4 ont rendu leur verdict : trois franchises déjà dans l’avion, on est passé à un Vucevic près d’avoir quatre sweeps à l’Est

On est désormais bien avancé dans ce premier tour de Playoffs, et une bonne partie des huit séries semble même déjà avoir choisi leur futur vainqueur. Pour trois d’entre elles c’est d’ailleurs déjà terminé, et pour le reste ça pourrait aller très vite. Petit tour rapide du propriétaire pour ceux qui reviennent de 48h sur la route, et on enchaîne dès ce soir avec les Game 5, déjà.

Denver Nuggets – Utah Jazz : 1-3

D’un côté une équipe qui récite ses gammes et qui s’est appuyé une fois de plus pour ce Game 4 sur un Donovan Mitchell stratosphérique, et de l’autre des Nuggets qui candidatent de plus en plus pour le titre d’équipe la plus décevante de ces Playoffs. Nouveau thriller avant-hier avec cette fois-ci le Jazz qui en sort vainqueur, car être doué en attaque c’est bien mais être des tanches en défense ça ne pardonne pas.

Toronto Raptors – Brooklyn Nets : 4-0

Tu rassembles toutes les balayures au centre de la pièce, tu n’oublies pas les coins, tu inclines ta pelle à 45 degrés et tu te débarrasses du tout dans la poubelle la plus proche. Et pour le tuto ménage, c’est juste ici.

Boston Celtics – Philadelphia Sixers : 4-0

On l’attendait et elle a bien eu lieu. La gifle des Celtics fut propre, sans bavure, et elle a tellement mis en lumière les problèmes à Philly que Brett Brown s’est mangé une porte quelques heures à peine après l’élimination. Un Game 4 dans la ligné des précédents, avec des Sixers qui s’accrochent sans ne jamais vraiment y croire, et donc le moment de mettre un grand coup de balai au sein de la franchise de Pennsylvanie. Ça en fera deux le même été, punchline punchline.

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks : 2-2

On passe la seconde, bienvenue dans le monde merveilleux de Luka Doncic. Toujours pas les mots bientôt 48h plus tard alors on va tenter de le faire comme on peut. Blessé à la cheville, présent quand même, 21 ans, quatrième match de Playoffs de sa carrière, 43 points, 17 rebonds, 13 passes, un game winner de cochon sauvage en prolongation. Ça vous va ? parce que nous on est tombé du canapé hier à 0h50, et on ne s’est toujours pas relevé. En attendant les Mavs sont revenus à 2-2 et, ding dong, on vient de trouver la série la plus excitante de ce premier tour.

Milwaukee Bucks – Orlando Magic : 3-1

Merci Nikola Vucevic, grâce à ton match de Duc au Game 1 tu nous évites quatre sweeps à l’Est au premier tour. Depuis c’est par contre un peu plus compliqué mais le Magic ne démérite pas, se bat avec ses armes c’est à dore un canif gagné à la vogue du bourg voisin, et hier encore la belle proposition des hommes de Steve Clifford a finalement laissé place à l’habituelle et meurtrière accélération des Bucks en fin de match. Une nouvelle win de Milwaukee donc, mais Orlando n’a clairement pas à rougir.

Indiana Pacers – Miami Heat : 0-4

Les Raptors et les Celtics hier, et donc le Heat cette nuit, voici dans l’ordre le trio gagnant de ce début de semaine. Jamais les Pacers n’auront inquiété Mayami dans cette série, et pas plus dans un Game 4 aux allures de feu d’artifice pour la bande à Spoelstra. Jimmy Butler a transformé en Warren en Wejdene, ça veut rien dire mais on fait ce qu’on veut, et le Heat est en demi-finale de conférence pour la première fois depuis quatre ans. Tremblez Bucks, ou pas.

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder : 2-2

De 2-0 Rockets on passe donc à 2-2 tout le monde. Hier soir ? Le trio Dennis Schroder – CP3 – Shai Gilgeous-Alexander a encore fait le taf, alors qu’en face on s’est contenté d’envoyer la bagatelle de 58 tirs du parking, nouveau record en Playoffs à l’appui. Le souci c’est que très peu de ces tirs sont rentrés, et si un de plus aurait peut-être fait l’affaire, c’est encore une fois ce diablotin de Chris Paul qui a rappelé à tout le monde son statut de daron dans le money time. Le Game 5 s’annonce bouillant, et notre petit doigt nous dit même qu’un certain Russell Westbrook pourrait remettre le short. Miam-miam.

Los Angeles Lakers – Portland Trailblazers : 3-1

Honneur à la légende pour finir, avec un match joué par les Lakers en l’honneur d’un certain Kobe B., 24/08 oblige. Un rendez-vous évidemment honoré de la meilleure des manières par LeBron James, quelle surprise, et en face les Blazers n’y auront pas cru une seule secondes. Une branlée de la minute 0 à la minute 48, un salut vers le ciel et un pied et demi en demi-finales de conférences pour LBJ et ses soldats.

Trois séries dans le rétro, une autre qui pourrait se terminer dès ce soir, deux autres demain… bref tout va bien vite en ce début de semaine. Merci tout de même à ces messieurs du Thunder et des Mavericks, parce que si on peut avoir au moins deux séries équilibrées au premier tour ce serait plutôt sympatoche.