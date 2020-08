Officiel : on a déjà trois affiches de Playoffs à l’Ouest, Rudy Gobert va bouffer du Jokic à partir de lundi, ou peut-être bien le contraire

Le paysage avait commencé à se dessiner depuis quelques jours mais c’est désormais officiel : trois des quatre affiches de Playoffs à l’Ouest sont connues. Clippers-Mavericks, Nuggets-Jazz et Thunder-Rockets (ou Rockets-Thunder) . Y’a plus qu’à préchauffer, ça commence lundi !

Les matchs de la nuit ont livré leur verdict et si l’intensité était parfois égale à celle d’un combat entre deux escargots vieillissants, les résultats ont au moins le mérite d’avoir officialisé ce qui sera votre quotidien dans les quinze prochains jours. Allez, on récapitule rapidement, avant de se pencher très vite en profondeur sur ces quatre séries.

Le point sur la Conférence Est

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks

La série de la décadence, celle qui couronnera l’équipe qui marque plus de 140 points à chaque match. Les Clippers sont évidemment les immenses favoris de cette match-up mais la seule présence de Luka Doncic et d’un Kristaps Porzingis faya depuis la reprise nous promet un espèce de All-Star Game à chaque match. A moins peut-être que les Clippers ne se mettent d’entrée de jeu en mode Playoffs, mais on imagine sans peine que cette série sera tout de même réservée aux amateurs de cartons offensifs. Premiers Playoffs de Luka Magic, les Clippers qui entament leur mission vers la bague : im-man-quable.

Denver Nuggets – Utah Jazz

En voilà une série intéressante. D’un côté un Jazz qui monte en puissance depuis quelques années mais qui peine à confirmer en Playoffs, la faute notamment à,ces satanés Rockets qui leur barrent la route quasiment chaque année. De l’autre des Nuggets en mode nouvelle darling de la NBA et dans l’obligation de passer l’étape Utah pour être pris au sérieux. Nikola Jokic vs Rudy Gobert, Jamal Murray vs Donovan Mitchell, deux contenders pour une seule place en demi, let’s go. Avantage Denver, mais attention au Jazz si le mode Playoffs prend.

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets

Une série ouverte, peut-être la plus ouverte de tous. On surveillera avec attention les nouvelles concernant l’état de santé de Russell Westbrook, mais dans tous les cas cette série a tout pour durer. Le Thunder n’a rien à perdre après être passé de potentiel quinzième de conf en début de saison à plus grosse surprise de la Ligue neuf mois plus tard, et on imagine sans peine que Chris Paul sortira quelques tours de son sac pour emmerder ses anciens coéquipiers. On attend un James Harden all-time, on attend une jeunesse d’OKC libérée, tous les voyants sont au vert pour une série absolument magnifique.

Trois séries, une quatrième qui opposera les Lakers aux Blazers, aux Grizzlies, aux Suns ou aux Spurs, et un grand show qui débutera dans tous les cas lundi soir en prime time. Et dire qu’on va devoir louper Joséphine ange gardien, quelle vie de merde.