NBA Top 10 du jour : Mike Muscala qui plante un game winner ? Ça sent vraiment la fin de saison cette fois-ci

Qui dit retour de la NBA dit retour de vos Top 10 ou Top 5 matinaux. Envoyez la dose quotidienne de bonheur, ça passe toujours entre deux biscottes.

Antépénultième Top 10 de la saison régulière et c’est Kyle Lowry qui régale. Record du monde du 100m battu mais avec un ballon de basket dans les mains puis passe à la Neymar face aux Sixers ça commence fort. Du côté des Raptors Chris Boucher n’est pas mal non plus niveau highlights, alors que Goran Dragic nous lâche une passe à la James Harden version slovène. Les Nuggets sont ensuite une nouvelle fois à l’honneur avec un bond animal de Jerami Grant et ce bon vieux Michael Porter Jr. qui a apparemment déjà beaucoup appris de Nikola Jokic, Steven Adams et Ben McLemore passent à leur tour faire une bise, mais c’est bien cet énergumène de… Mike Muscala qui remporte la palme du jour avec un gros game winner face au Heat.

Allez, on reprend doucement nos petites habitudes, nos petites vidéos du matin, et on se donne donc rendez-vous dès ce soir 22h pour manger encore plus sale. Quel mois d’août bon sang, quel mois d’août.