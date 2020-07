Nouvelle étape dans la vie de deux anciennes gloires de la NBA. En effet, Tracy McGrady et Jermaine O’Neal ont profité d’une longue entrevue téléphonique pour annoncer la création prochaine d’une agence de management sportif. Un nouveau concurrent de poids dans le secteur, qui débutera son activité de préparation de joueurs cet automne avec la future cuvée 2021 de la Draft NBA. T-Mac et J.O. en conseillers perso ? On attend de voir ce que ça donne, mais ça claque fort sur le papier.

Tous deux sortis du lycée direction la Draft, McGrady et O’Neal ont connu très jeune la pression qu’impose la Grande Ligue à ses pensionnaires. Au bout de 13 sélections au All-Star Game et 34 saisons cumulées en NBA, le duo à beaucoup d’expérience et de conseils à revendre à de jeunes prospects qui ne demandent que cela pour parfaire leur arrivée future dans la cour des grands. Les deux compères, qui se sont connus dès 1998 grâce à une agence et un sponsor communs, ont toujours gardé contact et sont rapidement devenus de grands amis. Ainsi, s’ils avaient déjà l’idée de monter une affaire ensemble depuis un certain temps, le confinement imposé par les autorités a fortement intensifié la discussion et permis la création de ce projet. Une agence qui sera connue sur le marché comme Seven1 Sports Group and Entertainment, en rappel des numéros portés par les deux joueurs durant leurs carrières respectives. Dans une interview donnée au New York Times sur ce qui a motivé la construction de cette agence, McGrady a appuyé le fait que c’était la suite naturelle du chemin qu’ils avaient emprunté post-carrière.

« Nous pensons qu’il y a un besoin, et nous sommes passionnés. Nous passons déjà du temps avec les jeunes tous les jours au travers de nos programmes jeunesse respectifs. Ça fait donc sens. Nous voyons le manque d’information qui existe pour ces jeunes, et ce serait ne pas rendre service de ne pas leur proposer notre expertise et ce que nous savons pour les guider. C’est une sorte d’appel que nous avons reçu. »

Pas sûr que ça permette à n’importe qui de planter 13 points en 35 secondes, mais l’aura que dégage le duo en matière de basket mais aussi de business devrait permettre de séduire plusieurs futurs cracks de la balle orange. En effet, les deux joueurs ont connu pas mal de hauts et de bas dans leurs carrières, notamment T-Mac, avec son genou. Des situations très compliquées dans lesquelles une mauvaise réaction peut changer complètement les choses de manière définitive. Ainsi, ce ne seront donc pas des conseils dénués de sens dont pourront profiter les futurs clients de l’agence. Pour exercer, Jermaine O’Neal à prévu de s’engager dans le passage de diplôme d’agent auprès de la NBPA – syndicat des joueurs – à compter du mois de janvier prochain, tandis que McGrady devrait logiquement se retirer de son poste de consultant qu’il occupait chez ESPN depuis maintenant quatre ans.

Vous voulez des conseils de qualité pour être au taquet au moment d’entrer en NBA ? Les deux potes J.O. et T-Mac sont prêts à vous les offrir. Attention cependant au prix, on sait qu’ils sont aussi forts en business que sur un terrain..

