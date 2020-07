Pour Leon Rose, Frank Ntilikina est une « pièce importante » de l’avenir des Knicks : Franky a le soutien du prési, un bon signe pour la suite

Frank Ntilikina fait-il encore partie du « projet » des Knicks ? Visiblement oui. Parole de Leon Rose, président des opérations basket depuis le début d’année. Le meneur français serait considéré comme une pièce importante de l’avenir de la franchise new-yorkaise.

Toujours pas de coach chez les Knicks. Mais que les fans se rassurent, Leon Rose est bien au boulot. Le président des opérations basket commence à préparer la saison prochaine et visiblement, il croit pas mal en notre Frank Ntilikina national. En effet, Leon Rose compterait sur le 8è choix de la Draft 2017 pour les années à venir, et le futur du meneur de jeu français devrait donc se dérouler dans la Grosse Pomme. Marc Berman du New York Post rapporte que le prési des Knicks voit Ntilikina comme une « valuable piece » (entendez par là une pièce potentiellement importante) de son dispositif, qui pourrait « vraiment prospérer » dans un environnement adapté. On croit à Franky chez les Knicks, pas sûr que l’inverse soit vrai par contre, mais ça c’est une autre histoire. Néanmoins, l’ancien Strasbourgeois avait déclaré en mars dernier qu’il était content de l’arrivée de Leon Rose au sein de la franchise.

« Je connais Leon – très professionnel dans ce qu’il fait. C’est un mec bien. Nous pouvons lui faire confiance, je pense. Nous voulons tous ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Nous allons donc tous dans la même direction. Leon est un expert dans son métier. Il sait ce qu’il fait. C’était un excellent agent et je suis sûr qu’il va réaliser de grandes choses ici. » (via le New York Post)

En effet, les deux hommes se connaissent plutôt bien. Le tonton de Derrick (c’est faux) a été le premier agent de Franky, lorsque ce dernier a débarqué en NBA. Signe encourageant peut-être, et de quoi engranger un peu de positif et de confiance pour le Tricolore. Autre élément qui pourrait avoir son importance, l’arrivée potentielle de Tom Thibodeau sur le banc des Knicks, lui qui fait partie des favoris pour devenir le nouveau coach. Comme l’indique Marc Berman, Thibs est un entraîneur à vocation défensive, et on sait que la défense est le point fort du Frenchie. Offensivement, ça a souvent été compliqué pour ce dernier mais dans sa propre moitié de terrain, Ntilikina est un joueur qui compte et qui a le potentiel pour avoir un impact encore plus important. Avoir un impact plus important, c’est tout ce qu’on lui souhaite car pour le moment, Frank n’a pas réussi à répondre aux attentes accompagnant sa place à la Draft. Trois premières saisons difficiles dans le bordel new-yorkais, on espérait autre chose pour son début de carrière mais à 21 piges, il a encore tout l’avenir devant lui.

Un peu d’ondes positives pour Frank, c’est une bonne chose. Nul doute que le Tricolore en a besoin. La confiance est quelque chose d’important chez le sportif, on ne vous apprend rien. Et on veut voir Ntilikina réussir aux Knicks.

Source texte : New York Post