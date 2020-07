Nouvelle édition de la matinale de TrashTalk en direct de chez Mickey. Objectif ? Vous résumer tout ce qu’il se passe dans la bulle de la NBA à Orlando. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec le fourmillement en cours en Floride, on est gâté en matière d’information. Ainsi, on vous propose aujourd’hui un menu comportant des nouveaux cas de contamination au coronavirus parmi les joueurs, des petits malins qui sortent de la bulle, une marche arrière de la NBA au sujet du textile d’avant-match, et le maillot de Giannis. Vous aurez bien sûr le droit au tour des réseaux sociaux pour digérer tout ça tranquillement.

# La NBA annonce 19 cas de coronavirus dans la Ligue, dont deux dans la bulle d’Orlando

La NBA a présenté via un communiqué officiel hier soir le bilan actualisé de ses tests entamés à partir du 7 juillet au sein du complexe Walt Disney d’Orlando, mais également ceux effectués plus tôt (dès le 1er juillet) dans les franchises. Résultat, deux nouveaux cas détectés au sein de la bulle, et 17 durant les tests précédant le départ pour la Floride. La NBA se veut toutefois rassurante en affirmant que les cas décelés chez Mickey ont bien évidemment été mis en quarantaine avant de quitter le campus pour un confinement chez eux. Concernant les joueurs n’ayant pas voyagé à Orlando, ils attendent une amélioration de leur état de santé pour pouvoir rejoindre la bulle sans risque. À moins de deux semaines de la reprise, on peut néanmoins être inquiet quant au nombre « élevé » de 19 cas, surtout par rapport au risque de propagation que ceux-ci peuvent représenter. Allez Adam, faut gérer ça proprement et on pourra bientôt vibrer de nouveau devant la balle orange.

# Richaun Holmes et Bruno Caboclo rattrapés par la patrouille

Allez, fallait bien que ça arrive. Richaun Holmes est le premier joueur qui s’est fait gauler en train de sortir de la bulle. Motif ? Il voulait aller chercher de la nourriture à emporter. En même temps, pas fun de manger des graines et du produit lessive matin, midi et soir. Toujours est-il que ce cas de sortie de la bulle lui coûte un passage en quarantaine et le prive des séances de travail avec son équipe. Le joueur s’est exprimé sur Twitter pour présenter des excuses. Dans le même registre, ESPN nous apprend que Bruno Caboclo, ailier des Houston Rockets, est sorti au calme de sa chambre alors qu’il était encore sujet à la quarantaine d’arrivée sur le campus et à des tests de dépistage. On ne le félicite pas…

# La NBA laissera finalement les joueurs choisir leur tenue d’arrivée aux matchs

C’était la grosse news de notre matinale d’hier, et ça avait foutu un sacré blues à Russell Westbrook et P.J. Tucker. Bah les gars, faites pas la tronche… la NBA vient d’annoncer qu’elle sera peu regardante de la tenue d’arrivée des joueurs sur les lieux de leurs différents matchs. Initialement annoncée par ESPN, l’information a en fait été le résultat d’une incompréhension entre un porte-parole de la Ligue et la chaîne sportive. Pas d’inquiétude à avoir donc pour Brodie, il pourra arriver en slip au gymnase s’il en a envie…

# Giannis Antetokounmpo s’est décidé sur ce qui sera inscrit au dos de son maillot, et ce sera le même flocage que son frère

« Equality », voilà ce qu’on pourra lire au dos du maillot du dernier MVP de la NBA. Un message qui sera donc porté par toute la fratrie, son frère Thanasis ayant lui aussi choisi ce terme. Un geste fort alors que plusieurs stars de la Ligue, notamment LeBron James et son pote Anthony Davis, ont décidé de conserver leur nom au dos de leur tunique. Pour le Greek Freak, qui s’est exprimé au micro d’ESPN, il n’y a aucune raison de se plaindre de la situation actuelle au regard de celle qu’il a traversée durant son enfance dans la pauvreté en Grèce.

« Je suis dans une situation où je suis extrêmement privilégié et je ne peux pas me plaindre. Bien sûr, on peut toujours se plaindre de quelque chose à n’importe quel moment de la vie, mais je ne me concentre pas dessus. L’appartement dans lequel j’ai vécu en Grèce, avec mes quatre frères, était bien plus petit que ma chambre d’hôtel actuelle. J’essaye donc juste d’apprécier le moment présent. »

# La bulle en bref

Evan Fournier plutôt content de l’organisation de DJ sets par la NBA.

Zarma ce soir cest pool party en plus. Je vous ments pas. Ya un Dj 18h a minuit. Jcrois jvais y aller juste pour pas rester dans ma chambre — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 13, 2020

Donovan Mitchell s’échauffe le poignet au tennis de table, et il est bien déterminé.

P.J. Tucker se fait plaisir, pas d’huile de moteur soja au menu hier soir.

😳 pj tucker eating good good in the bubble 🦞🥩 pic.twitter.com/fk7u7fTyfT — NBA Bubble Life (@NBABubbleLife) July 14, 2020

Patty Mills et Rudy Gay en mode détente après une bonne session d’entraînement.

post-practice vibes w/ rudy gay & patty mills 🕺🏽 pic.twitter.com/5u7dhRHKn2 — NBA Bubble Life (@NBABubbleLife) July 14, 2020

La mère de Richaun Holmes pas hyper contente que son fils ait fait le mur pour autre chose que sa nourriture.

You only cross the line for your MOMA’s COOKING! AND I WAS NOT IN FLORIDA SIR!! #lol @Rich_Holmes22. Love you baby! — Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) July 13, 2020

On se laisse avec des nouvelles de la section chasse et pêche de la NBA.