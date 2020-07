Ja Morant a pris 5 kilos de muscle pendant le confinement : quand il va survoler Tacko Fall, il ne faudra pas jouer les étonnés

Nous arrivons bientôt à destination, veuillez rattacher votre ceinture. Vous verrez à votre droite le parc Walt Disney World Resort d’Orlando et à votre gauche, dans le ciel, se trouve un vol de mouettes. Attendez… mon co-pilote me dit qu’il s’agit plutôt d’un homme avec un maillot des Grizzlies. Le confinement a rendu Ja Morant encore plus athlétique, c’est peut-être lui le vrai Superman !

Déjà, avoir 5 kilos de muscles dans son corps c’est beaucoup, non ? Enfin, peu importe… Mais quand ce sont 5 kilos de muscles en plus en quatre mois chez l’un des joueurs les plus athlétiques de la Ligue, là en tout cas c’est beaucoup ! Tout le monde parlait hier du retour de Zion à l’entrainement avec une forme du feu de Dieu, il faudrait peut-être aussi discuter de l’évolution physique du petit Temetrius (ou Ja pour les intimes). Alors qu’il n’était pas sûr de reprendre un jour cette saison avec ce contexte particulier, le futur ROY 2020, Ja Morant, s’est encore étoffé durant la pause. Vue sa volonté de postériser tout le monde dans la Ligue (coucou Kevin Love Aron Baynes), son évolution risque de faire claquer des dents ses adversaires. Tim MacMahon d’ESPN a recueilli le témoignage du principal intéressé, qui a l’air assez content de sa prise de masse.

« Je suis plus fort, je peux mieux absorber le contact. Je vais être capable d’utiliser davantage mon corps et de passer à travers les écrans. C’est ce que je cherchais à construire avant d’aller à Orlando, pour être capable de faire les choses que je faisais avant mais mieux. J’ai profité de ce temps libre inespéré pour me concentrer sur mon corps et m’assurer que tout allait bien. Donc quand je vais jouer, ça va aller. »

Le numéro 2 de dernière Draft a été l’élément central de la bonne saison des Grizzlies que peu attendaient aussi haut au classement. Huitième de Conférence avant les rencontres d’Orlando, Memphis compte 3,5 matchs d’avance sur les Pels du gros pépère Zion. Remis donc de ses blessures, Jaja va pouvoir se défendre au mieux pour garder le spot des Playoffs. S’imposer de grosses séances de musculation pour être à 200% à l’instant T, c’est ça être un leader NBA à… 20 ans.

Si vous passez à proximité d’Orlando et que vous voyez un objet volant non identifié dans le ciel, n’alertez personne… C’est sûrement Ja Morant qui est en train de bosser ses décollages à deux appuis.

